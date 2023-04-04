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港聞二

形容區諾軒磨心 指李永達「當佢半個仔」

【明報專訊】趙家賢作供時憶述，民主黨前元老李永達曾經在黨內稱，「當佢（區諾軒）半個仔」，不過區在立法會的議席原本屬於本土自決派，在民主陣營的傳統和本土兩方觀點要取得平衡時感到相當困擾，並有向趙訴苦。趙形容，區有點「兩面不是人」或遇到委屈，而區在「35+」計劃過程「愈來愈變咗磨心」。

趙供稱，2020年5月超區協調會議當晚，他在太古城觀察「和你Sing」活動，根據趙的助手抄寫的筆記，趙確認區諾軒在會上提及否決財政預算案，應是簡報其他會議最新進度；趙認為區是務實看待初選。法官陳慶偉稱知悉區的初心，問及有否其他改變？趙指觀察到區變成「磨心」，區在傳統民主派出身，與趙一樣加入民主黨，區亦當選南區區議員，獲黨內元老支持。及後區退出民主黨，當香港眾志羅冠聰被褫奪立會議席，2018年立法會展開補選，惟當時周庭無法入閘，民主派集中票源在補選投票予獨立的區，使他取得議席。

稱區「好social」 兩人私交不深

趙續稱，與區沒太多私交，但趙作為東區區議員，就立會撥款和地區建設和區有工作交流。而且，區曾任民陣召集人，不時和社運界友人聚餐品酒，趙認為區「都好social（交際）」 ，區也有向他就工作煩惱訴苦。

趙解釋，一方面本土自決派希望區在議會為他們倡議，另一方面傳統民主派亦對區抱有很大期望。趙憶述，民主黨前元老李永達在黨內表明「當佢（區）半個仔」 ，若區當選議員就視作有半個黨員當選。同為民主黨的林卓廷庭上聞言一臉驚訝。趙稱，當時的政治形勢，加上區的政治關係，以及其曾任區議員令他困擾，區要和傳統和本土兩端政治光譜協作，地區居民冀區務實工作，區可謂「兩面不是人」或遇到委屈；趙同意陳官指區未能取悅所有人。

（初選案）

相關字詞﹕港區國安法 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 區諾軒 趙家賢

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