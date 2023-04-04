指鄒家成初選協調會主張癱瘓政府 表現進取 趙家賢：本土為目標不惜拉倒傳統派

兩辦批評前 未讀畢〈真攬炒〉

甫開庭時，控方展示戴耀廷於2020年4月28日發布的文章〈真攬炒十步 這是香港宿命〉。趙家賢稱，他於2020年7月14日才完整閱讀文章，因中聯辦和港澳辦前一日批評初選涉違法，一名前《蘋果日報》資深政治記者提醒他閱讀戴的文章，「佢自己覺得好有問題，提我要小心」。趙承認，當初對於否決預算案的「攬炒」步驟已有認知，但稱參與協調的政黨沒清晰反對運用基本法權力。

未與會 助手代做筆記

辯方質疑趙無法確認準確

由於趙家賢無暇出席部分初選協調會議，他吩咐助手民主動力總幹事黎敬輝記下會議重點。控方將黎在WhatsApp發送予趙的會議筆記呈堂，逐一詢問會議情况。辯方一度質疑，趙無法確認筆記的準確性，惟法官批准控方繼續發問。根據2020年5月5日的新界東會議筆記，何桂藍主張共同綱領要進取，鄒家成則談及癱瘓政府（見表）。

趙家賢稱，筆記可見，本土抗爭派漠視了中央政府的一些信息，他曾向助手了解具體討論過程，得知鄒家成提出癱瘓政府時，本土抗爭派成員「都係點頭，或者用一個同意的取態」。法官李運騰關注，趙收到會議筆記後，有否對初選的趨勢感擔憂。趙沒有直接回答，僅稱本土抗爭派想「拉倒」傳統民主派，最終會議投票通過「會運用」否決權為共識。

曾為民主黨中央委員的趙家賢表示，時任區議員李永成當日代表民主黨出席新界東初選協調會議，即使會上即場投票，相信對方絕無獲得黨內授權。根據趙的助手轉述，戴耀廷表明要發布最後版本的協議文件，各人遂表決投票，「so-called」大多數通過「會運用」一字。

除了新界東，新界西是另一個以「會運用」否決權為共識的選區，餘下界別均以「會積極運用」為初選條款。根據2020年5月8日的新西會議筆記，時任區議員黃偉賢表示「總結，會否決預算案」。趙家賢稱沒有參與該會議，但他提醒助手留意戴耀廷會否「亂講嘢」，因為民主動力當時尚未承辦初選，直至5月20日左右才答允協助初選。

此外，控方展示2020年6月9日初選記者會的採訪邀請，戴耀廷表明不會「愚蠢」得為當權者提供剝奪基本權利的「藉口」。

與區說服戴不必簽初選協議

趙家賢解釋，戴原本打算各方於2020年6月簽署協議文件，後來計劃有變。趙和區諾軒均認為，一旦參加者簽署公開文件，選舉主任會「順勢」檢視文件，加上當時即將通過《港區國安法》，不公開文件會為參選人提供保障，戴耀廷最終決定參加者不必簽署協議。法官陳慶偉聞言問，是否代表趙和區成功說服戴，趙同意說法。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）