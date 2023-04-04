採訪羅冠聰被指獲信任 辯方：明報有線早過立場

鍾沛權憶羅受訪前猶豫一段時間

控方早前盤問鍾沛權時指出，「立場」對羅冠聰「捕得好實」，在〈一個流亡者，帶著愧疚展開新的奮鬥〉專訪文章，點出羅是移英後首次公開露臉出席活動。

辯方資深大律師余若薇昨指出，羅在專訪刊登前已自行在facebook帖文宣告，並引述控方表示已足以交代羅的近况，沒有新信息故不用另作訪問；鍾則解釋，為更立體呈現受訪者精神面貌，亦會有新經歷、新感受，故必定有新素材，即使其他媒體已報道，也不代表不可交代。

對於被指羅冠聰信任「立場」才願意受訪，辯方引述《明報》分別在2020年8月及10月於〈【Emily】《時代》年度百人 羅冠聰入圍票選〉、〈羅冠聰：海外港人更多空間游說 責任更大〉獲羅冠聰受訪，若然如此，「羅冠聰信任《明報》程度多過你『立場』好多啦」。

鍾沛權表示難判斷，惟記得羅猶豫了一段時間才答應受訪。辯方並引述羅同年12月因有線新聞「大地震」而呼籲公眾停止收看的帖文，提到「離開香港後，有線新聞是我第一個答允進行訪問的香港媒體」，即比「立場」的訪問更早。

其他媒體亦訪梁頌恆 「是否需下架？」

鍾沛權憶述製作〈【專訪】流亡美國 誓爭取金融制裁、救生艇計劃 梁頌恆：盼重返屬於港人的香港〉時，《信報》、路透社和《明報》等媒體均有意訪問梁頌恆，梁只騰出半小時接受「立場」訪問，加上訪問以直播形式進行，同行也可憑此報道。鍾稱報道未必夠全面和深入，但「唔代表有控方所講嘅意圖」。

鍾沛權並表示，相信上述媒體的報道現時仍可以在網上閱覽，反問「咁係咪其他媒體都要下架？明顯唔係啦」。

辯方續問到，「立場」全文轉載張昆陽〈回應國安法通緝：歷史不留白真理永在人世間〉的文章，是否要「加強」其宣言？

轉載張昆陽全文 「重要文章處理慣例」

鍾沛權表示，如此做法較能完整反映文章論述水平、作者思路，讓讀者較容易理解。他在回應〈【專訪】舉家流亡海外 許智峯：最親的人安全在側，就放心向政權全面宣戰〉時舉例，媒體處理重要文章時，此為慣常做法，例如《明報》便曾在許智峯宣布流亡時轉載其聲明，「唔相信《明報》係要幫佢『賣廣告』」。

事涉公眾利益 刊登無關撐受訪者

另外，就〈在國安法下的新常態，我們該如何反抗和思考〉博客文章，鍾沛權稱作者羅冠聰分享了其擔憂，並提出「非政治化」的公民社會或民間組織不能瓦解，以較正面的想法鼓勵讀者，鍾看不到如何危害國家安全。他重申，只要事件關乎公眾利益，無論是否同意受訪者立場，都應容許刊登，「立場」並非「一言堂」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 65/22】

（立場新聞案）