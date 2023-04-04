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港聞二

陽性率3周增2.4倍 孔繁毅：仍低水平

【明報專訊】本港踏入後疫情階段，生活逐步回復正常。據衛生防護中心每周更新數據，本港社區檢測網絡新冠陽性比率過去4周增近2.4倍，最新一周陽性率0.95%；定點普通科門診及私家診所的新冠求診率則維持低水平。政府專家顧問孔繁毅認為，近期新冠病毒維持低活躍度，風險持續可控。家庭醫生林永和則提醒，市民應接種最少3針新冠疫苗，高危群組亦應按時打加強劑。

重症死亡個案減 求診率低

據防護中心過去4周數據（見圖），本港社區網絡新冠陽性率過去4周增近2.4倍，由0.28%增至0.95%；定點普通科門診監察維持每1000宗求診中、逾30宗屬新冠個案；私家診所則由每1000宗求診有11.7宗新冠個案跌至最近一周的6.5宗。死亡及嚴重個案亦維持低水平，由38宗跌至26宗。

林永和關注即時繁殖率逾1

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報表示，新冠病毒維持低活躍水平，雖然社區檢測網絡陽性率稍增，仍屬可控水平。身兼衛生署疫苗可預防疾病科學委員會成員的林永和昨於港台《千禧年代》關注，近日港大本地個案即時有效繁殖率重返高於1，相信與社會復常、解除口罩令有關。

50歲以下健康市民本月20日起須自費到私營市場接種3針以外的加強劑。林永和稱，近日到其診所查詢及打針的人數增加，每日有5至10人，但相信日後自費接種需求不大，私營市場可應付。他期望政府向私家診所提供即將到期的疫苗存貨，以免造成浪費。

現時私家診所的科興疫苗主要由政府採購作疫苗接種計劃，林永和相信日後業界會自行採購，至於復必泰原始疫苗、兒童及幼兒配方則須稀釋，一般「蚊型」診所未必能應付，由有駐場藥劑師的大型診所或私家醫院處理會更易。

相關字詞﹕病毒 孔繁毅 林永和 新冠疫情

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