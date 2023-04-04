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有院舍探訪外出未撤限 相見需隔板 社署新指引倡復疫前安排 業界：倘無感染應放寬

【明報專訊】過去3年新冠疫情下安老院探訪受限、院友未能自由外出，社會福利署上周一通知院舍應恢復疫前探訪和院友外出安排。立法會議員江玉歡稱收到4至5名院舍家屬反映其所屬院舍探訪受限，例如要求家屬與長者隔板相見，亦有家人欲帶長者外出賀壽遭拒，質疑院舍不應諸多限制，促盡快改善安排。安老事務委員會執委李輝認為如院舍無感染個案，設額外探訪及外出限制是不必要；安老服務協會主席陳志育認為在社署放寬要求後，社會應更積極推動家人探訪及帶長者外出。

江玉歡促改善 社署稱聯絡提醒

被問到江玉歡所述情况、相關院舍處理手法是否不合適，社署昨回覆本報稱知悉有議員反映相關情况，轄下安老院牌照事務處督察會聯絡有關院舍，了解其探訪和外出安排，並提醒院舍在疫情持續放緩下應盡量恢復疫前安排。

有院舍要求外出後隔離3日

江玉歡昨向本報稱，收到4至5名院友家屬求助或投訴，稱院舍限制探訪次數和時間，又說有院舍雖准探訪但要求與長者隔板相見，或不准觸摸長者；有家屬希望帶70歲家人外出賀壽被拒，亦有院舍要求長者外出後返院舍獨自隔離3日。江認為情况不理想，但相信僅少數院舍安排，已將院舍資料交社署，希望院舍盡快改善。她慨嘆許多家人對疫下未能陪伴住院舍的長者已很遺憾和不快，「好多長者3年不見天日，連陽光都無接觸」。

陳志育：明白設限免人多 籲勿太緊張

陳志育稱未聞類似情况，批評上述額外措施無必要，院友過去3年身心精神健康面對「好大困擾」，認為在社署放寬探訪要求後，社會應更積極推動家人探訪及帶長者外出，反問「我們做人的服務，是否應更有同理心呢？」

陳志育說，明白個別院舍空間不太充裕，周末突然有大批人到訪，或須設行政措施限制，「難一刀切說對與錯」，認為家人及院舍需溝通。他說政府過去3年要求院舍執行不少防疫措施，霎時毋須依從或要適應，但認為經營者「不要整日擔心這樣做會不會孭鑊」。他形容疫情現時對院舍影響已減弱，即使有長者染疫，一般徵狀輕微，與傷風感冒沒太大分別，院舍需做好防感染措施，但未必需要「去到咁緊張」。

李輝稱現零星感染 「左右做人難」

本身是院舍負責人的李輝稱，如個別院舍有個案，設限制屬合理。她說社會雖踏上疫後復常，但不代表院舍可鬆懈，上月下旬起、近10天部分院舍出現零星感染，需施加額外措施，外界需理解及體諒。

李輝說，作為院舍希望能如疫前般「大開中門」，這樣亦有利營運及接收新客源，但汲取3年疫情經驗後院舍不敢鬆懈。據她了解，有院舍近日出現感染個案才暫停探訪及小組活動。她說上月下旬主要是新入住院友染疫，舊院友多屬二次或三次感染，且病徵輕微。對於有院舍仍要求長者外出後返院舍隔離3日，她說院舍「左右做人難」，做法乃平衡院舍其他長者健康及家屬顧慮。

衛生署回覆，去年底高峰期一度每周接獲約800間院舍呈報逾4000宗新增新冠個案，下降至上月近期每周錄得約30間院舍呈報約50宗個案。

明報記者

相關字詞﹕安老事務委員會 安老服務協會 江玉歡 探訪限制 社會福利署 安老院舍

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