港聞

港聞一

唯一住戶月入跌地區 觀塘最窮取代深水埗

【明報專訊】政府統計處最新數字顯示，去年全港家庭住戶每月入息中位數為28,300元，較2021年增加800元，升幅約3%。全港18區中，中西區以42,300元續為月入中位數最高地區，而觀塘區由前年排尾二跌至榜尾，兼成為唯一收入下跌地區，月入中位數22,100元。九龍東立法會議員顏汶羽說觀塘「長者多、公屋多、基層多」，有結構性貧窮問題，區內託兒服務極度不足，託兒中心多年來無增加，阻礙釋放婦女勞動力。

全港月入中位數28,300元 增800

政府統計處昨出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，去年本港陸上非住院人口7,259,700，按年減少64,900，減幅約0.8%，住戶平均2.7人。中西區流失人口最多，減少5.4%至220,800；其次為灣仔及油尖旺，分別減少5.2%及4.8%。

18區中，16個地區的住戶入息中位數上升，中西區為42,300元，按年微增300元，續為全港最高收入地區。觀塘區住戶入息中位數22,100元（微跌100元），較中西區少20,200元，取代深水埗成為全港最窮地區之餘，亦是18區唯一收入下跌地區，該區的自置居所住戶比例亦是全港最低的31.1%。另一無上升的是東區，住戶入息中位數與前年同樣是31,500元。

年齡中位數46歲增1

人口特徵方面，全港年齡中位數為46歲，按年增加1歲，黃大仙區中位數50歲，是最年長分區。學歷方面，灣仔區及中西區達學位課程教育程度人口比例（44.8%）全港最高。全港男性數目較女性為少，以不包括外傭計算，整體性別比率為每千名女性對911名男性。

顏汶羽倡助觀塘居民原區就業

顏汶羽表示，觀塘大部分屋苑都是公屋，有數條屋邨有逾50年歷史，長者比例高，整體入息自然不高，新建屋邨亦較多新來港者。他說，雖然政府致力將東九龍打造成第二個核心商業區，但反而令區內物價上升，基層居民的可支配收入相應減少，建議政府推動原區就業，讓居民分享「起動九龍東」的經濟成果。

相關字詞﹕統計處 收入 觀塘 黃大仙 家庭 立法會

上 / 下一篇新聞

9年新低 按年少7萬張 個人報稅表3年減37萬 減幅放緩 學者：人口流失仍嚴峻
9年新低 按年少7萬張 個人報稅表3年減37萬 減幅放緩 學者：人口流失仍嚴峻
改良利得稅電子報稅 可經「稅務易」網上交表
改良利得稅電子報稅 可經「稅務易」網上交表
不滿女友愛狗勝自己 男子虐狗囚3周
不滿女友愛狗勝自己 男子虐狗囚3周
有院舍探訪外出未撤限 相見需隔板 社署新指引倡復疫前安排 業界：倘無感染應放寬
有院舍探訪外出未撤限 相見需隔板 社署新指引倡復疫前安排 業界：倘無感染應放寬
社署上周指引 探訪只需量溫潔手戴罩
社署上周指引 探訪只需量溫潔手戴罩
陽性率3周增2.4倍 孔繁毅：仍低水平
陽性率3周增2.4倍 孔繁毅：仍低水平
採訪羅冠聰被指獲信任 辯方：明報有線早過立場
採訪羅冠聰被指獲信任 辯方：明報有線早過立場
指鄒家成初選協調會主張癱瘓政府 表現進取 趙家賢：本土為目標不惜拉倒傳統派
指鄒家成初選協調會主張癱瘓政府 表現進取 趙家賢：本土為目標不惜拉倒傳統派
形容區諾軒磨心 指李永達「當佢半個仔」
形容區諾軒磨心 指李永達「當佢半個仔」
塌天秤案被告反對押後 官拒絕：除非認罪
塌天秤案被告反對押後 官拒絕：除非認罪
駕石油氣車突暈倒 七旬司機送院不治
駕石油氣車突暈倒 七旬司機送院不治
五旬漢墮網戀騙案 投資虛幣失千萬
五旬漢墮網戀騙案 投資虛幣失千萬
周守仁將訪 京教區：交流教會神父管理
周守仁將訪 京教區：交流教會神父管理
警涉查案偷iPad 失主定位揭發 疑順手牽羊 寓所揭另案事主亡妻首飾
警涉查案偷iPad 失主定位揭發 疑順手牽羊 寓所揭另案事主亡妻首飾
稱九成零售商撐輸外勞 邵家輝倡引灣區人力 允即日往返
稱九成零售商撐輸外勞 邵家輝倡引灣區人力 允即日往返
工聯會：警惕遊行風險 五一復辦否尚考慮
工聯會：警惕遊行風險 五一復辦否尚考慮
辯稱揼邪骨戴聖經道具 理大外9人暴動罪成
辯稱揼邪骨戴聖經道具 理大外9人暴動罪成
2020元旦衝突 地盤工襲警罪成襲擊罪脫
2020元旦衝突 地盤工襲警罪成襲擊罪脫
中大畢業禮遊行 帶頭職訓生認集結還押
中大畢業禮遊行 帶頭職訓生認集結還押
德信前校長涉瞞利益泄試題 串謀補習社董事 控公職失當今提堂
德信前校長涉瞞利益泄試題 串謀補習社董事 控公職失當今提堂
近年山泥傾瀉少 土力處：極端天氣增 市民須提高警覺
近年山泥傾瀉少 土力處：極端天氣增 市民須提高警覺
大灣區GBA新聞：南沙新城際線動工 10分鐘到中山 2027通車 中山市區45分鐘抵廣州珠江新城
大灣區GBA新聞：南沙新城際線動工 10分鐘到中山 2027通車 中山市區45分鐘抵廣州珠江新城
灣區手記：港普 ／文：尚東美
灣區手記：港普 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】李梓敬擬帶外國人考察新疆 話破除外國抹黑 年中先去北京
【Emily】李梓敬擬帶外國人考察新疆 話破除外國抹黑 年中先去北京
【Emily】蘇富比拍賣舒麥加F1戰車 估價達7500萬
【Emily】蘇富比拍賣舒麥加F1戰車 估價達7500萬
【Emily】報評會上年度收39投訴 按年減六成
【Emily】報評會上年度收39投訴 按年減六成
【Emily】入境處1868熱線 在外港人可WhatsApp求助
【Emily】入境處1868熱線 在外港人可WhatsApp求助
【Emily】太空館新球幕電影 跟「航行者」探索星體
【Emily】太空館新球幕電影 跟「航行者」探索星體