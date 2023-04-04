唯一住戶月入跌地區 觀塘最窮取代深水埗

全港月入中位數28,300元 增800

政府統計處昨出版《2022年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，去年本港陸上非住院人口7,259,700，按年減少64,900，減幅約0.8%，住戶平均2.7人。中西區流失人口最多，減少5.4%至220,800；其次為灣仔及油尖旺，分別減少5.2%及4.8%。

18區中，16個地區的住戶入息中位數上升，中西區為42,300元，按年微增300元，續為全港最高收入地區。觀塘區住戶入息中位數22,100元（微跌100元），較中西區少20,200元，取代深水埗成為全港最窮地區之餘，亦是18區唯一收入下跌地區，該區的自置居所住戶比例亦是全港最低的31.1%。另一無上升的是東區，住戶入息中位數與前年同樣是31,500元。

年齡中位數46歲增1

人口特徵方面，全港年齡中位數為46歲，按年增加1歲，黃大仙區中位數50歲，是最年長分區。學歷方面，灣仔區及中西區達學位課程教育程度人口比例（44.8%）全港最高。全港男性數目較女性為少，以不包括外傭計算，整體性別比率為每千名女性對911名男性。

顏汶羽倡助觀塘居民原區就業

顏汶羽表示，觀塘大部分屋苑都是公屋，有數條屋邨有逾50年歷史，長者比例高，整體入息自然不高，新建屋邨亦較多新來港者。他說，雖然政府致力將東九龍打造成第二個核心商業區，但反而令區內物價上升，基層居民的可支配收入相應減少，建議政府推動原區就業，讓居民分享「起動九龍東」的經濟成果。