9年新低 按年少7萬張 個人報稅表3年減37萬 減幅放緩 學者：人口流失仍嚴峻

個別人士報稅表主要供納稅人填報薪俸收入、物業租金收入和獨資業務利潤等個人入息，其中薪俸稅為政府五大主要收入之一。翻查稅務局資料，發出個別人士報稅表的數目自2020/21年起連跌3個年度，首兩個年度均較前一年度減少約15萬張，至2022/23年度進一步減少，惟減幅放緩，3年間累計減少約37萬張（見圖）。

料對政府財政影響不大

李兆波：移民潮放緩搶人才 料明年止跌

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，倘市民失業，稅務局一般不會即時停發報稅表，因此數字主要反映移民潮的影響，認為本港人口仍持續流失。

李兆波估計隨着移民潮放緩及部分人或回流香港，加上政府推出吸引人才政策，跌勢在明年或後年將會告終。他說，薪俸稅僅佔政府整體稅收10多個百分點，料對政府財政影響不大，然而人口流失會影響消費、房屋等需求和中長期發展，有可能令利得稅收等減少。

葉兆輝表示，納稅人口下跌主要受移民潮和嬰兒潮一代近年踏入退休年齡影響。對於減幅放緩，他解釋大部分打算移民的人已經離港，但流失數字仍高於過往，情况嚴峻。他說政府剛推出吸引人才措施，成效暫時未反映在納稅人口之上，亦難以預計數字何時見底，稱要取決於本港經濟及整體社會環境。

僱主報稅表升 料涉疫下「個體戶」增

稅務學會前會長吳錦華分析，收入最高的納稅人所繳薪俸稅約佔整體一半，難以一概而論納稅人口下降對政府稅收的影響，稱要視乎流失人口的收入水平。

另外，稅務局昨發出約22萬張2022/23年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及31萬張僱主報稅表，其中僱主報稅表數目較2021/22年度增加約1萬張。李兆波表示，本港經濟自第五波疫情後復蘇，租金在疫情期間下跌和消費力回升，他觀察到本地中小企數目增加，亦有因疫情倒閉的公司重開，數字反映商界看好後市。吳錦華則稱，疫情下不少人成為「個體戶」經營生意，相信亦會令僱主報稅表數字增加。

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