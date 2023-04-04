灣區手記：港普 ／文：尚東美

試過跟廣州朋友玩劇本殺，遊戲需要作出一連串邏輯性、需要思維的發言，為遷就其中不會廣東話的朋友，大家就用普通話來交談，結果卻苦了筆者，心中明明想到一大堆演辭，但轉化為普通話後，看到其他人似懂非懂的表情，輕嘆口氣，還是草草結束罷了。

又有一次約了一個姓黃的朋友吃飯，提前到了餐廳，跟侍應報上對方姓氏和電話號碼，侍應卻說查無此人，再三重複對方留下的姓氏和電話號碼，侍應翻閱一遍訂位簿，還是找不到。正當躊躇，侍應突然問「是黃先生訂位，不是王先生，對嗎？」原來是自己將普通話的黃（huáng）讀成王（wáng），鬧出誤會。

為什麼突然會計較起自己的普通話，原因是很多時候坐車，都會聽到導航說前面「有意走錯路口」，此前一直不在意，還以為現在汽車人工智能那麼厲害，連前面的車「有意」走錯路口都知道，還會提醒司機。而近幾天坐車又聽到導航說前面「有意走錯路口」，這次就忍不住跟司機說，「現在導航真厲害，有沒有意走錯都能測出」，司機聽罷想了一想：「是啊，有些路一不注意就會走錯，要兜一大圈呢」，這才發現原來導航說的是前面「有易走錯路口」。

話又說回來，其實說得好不好沒什麼所謂，入鄉隨俗嘛，語言的核心作用就是溝通。很多時候和內地朋友聊天，我用廣東話，對方用普通話，只要大家都能聽得懂、說得透，一樣可以聊得愉快。

文：尚東美