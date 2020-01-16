大灣區GBA新聞：南沙新城際線動工 10分鐘到中山 2027通車 中山市區45分鐘抵廣州珠江新城

明報記者 林迎

設10車站 廣州段2025通車

3月17日，廣東省交通運輸廳批復新建南沙至珠海（中山）城際萬頃沙至興中段項目的初步設計方案，是今年首條獲批的城際鐵路。該條線路原為廣州地鐵18號線的南延線，為倒Y字型，分為通往中山的西線和通往珠海的東線，現時獲批可先行動工的萬頃沙至興中段即為南沙至中山的西線，並在興中站預留繼續往南延伸、在香山站預留往珠海、深圳的接駁軌道。

位處大灣區西側的中山、珠海一直苦於缺少軌道交通，10年來只有2012年通車的廣珠城際獨挑大樑，路網覆蓋率遠不及珠江東岸。南中城際起於廣州南沙萬頃沙站，全長47.6公里，現時規劃設有萬頃沙、十二涌、二十涌、香山、火炬、張家邊、中山、岐江新城、石岐、興中10座車站，並預留火炬東站。該線路總投資308億元（人民幣，下同），由廣州和中山聯合建設，上月30日動工。由於南沙二十涌是2025年全運會舉辦地之一，所以廣州段（萬頃沙至二十涌）會提前於2025年10月通車。廣東省發改委批覆的文件中亦指明「與南沙大型城市綜合體建設運營做好銜接」，而中山段將於2027年12月通車。

地鐵化營運 可服務市內通勤

南中城際雖然是城軌線路，但將採用全自動運行系統，未來實施節奏更快的地鐵化營運，初期發車頻率約6分鐘一班，未來有望達到2.5分鐘一班，乘客即到即走，毋須按指定班次候車。早期規劃的南中城際終點位於廣珠城軌中山站，但在中山市極力爭取之下接入岐江新城、石岐及興中這些市區車站，這也成為首條自東向西穿越中山的快速通道，連接翠亨新區、火炬開發區、岐江新城等新老城區。因此，中山段是首次有城際鐵路採用類似市內地鐵的通勤短線加聯通其他城市的商旅中長線混合的新營運模式，還會分別開通「大站車」和「站站停」兩種班次；往廣州段則將與地鐵18號、22號及新白廣城際（廣州東至白雲機場）、芳白城際（芳村至白雲機場）跨線貫通營運，未來從萬頃沙到中山火炬新區只需10分鐘，而從中山市區的岐江新城到廣州珠江新城只需45分鐘。待全線通車後，從中山、珠海亦可直達廣州機場。

在珠江東岸，軌道建設亦馬不停蹄。穗莞深城際鐵路東延線（深圳機場-皇崗口岸）已經動工。穗莞深城際鐵路分多期建設，2019年12月先期通車的是從廣州東出發、自增城新塘站經東莞厚街、虎門、長安到深圳機場的線路。現時在建的是深圳機場至皇崗口岸段，共5個車站，預計可於明年先通車的是西鄉、寶安及前海3個站，位於深圳灣的「超級總部站」和皇崗口岸站仍在建設中。通車之後，該線路將連起廣州天河、東莞濱海灣、深圳前海，被譽為又一「黃金線路」。

廣深第二高鐵東莞段料明年開建

上述兩條都是時速160公里的城際鐵路，一直「只聞樓梯響」的廣深第二高鐵亦傳來新消息，據東莞市最新公布的《東莞市軌道交通發展「十四五」規劃》，廣深第二高鐵（東莞段）長47.8公里，投資191億元，預計明年開建，2029年建成。廣深第二高鐵連接廣州和深圳兩大機場，設計時速350公里，將彌補現時廣深鐵路速度不高、廣州南站高鐵又遠離市區的問題，同時亦為深圳、東莞兩地提供更多北向通道選擇。東莞市正積極爭取廣深第二高鐵途經市區，有望結束東莞市中心沒有高鐵樞紐站的歷史。