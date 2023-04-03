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醫管局改善檢測安排 研明年11病毒同時驗

【明報專訊】經歷3年新冠疫情，核酸檢測對市民不再是新鮮事，公立醫院病人入院亦一度須接受新冠病毒篩查。醫管局由2020年1月至今年2月共檢測約600萬次，醫管局總感染控制主任賴偉文表示，將參考經驗並改善檢測安排，以防再有大型傳染病爆發，盼下年度可為兒科及嚴重成年病人，同時一併檢測新冠、「副流感」等11種病毒，並擬在北區醫院等加開實驗室。

3年化驗600萬次 高峰一日2萬

醫管局轄下的聯網化驗室負責為有病徵住院或門診病人、入院篩查等個案做新冠核酸檢測。賴偉文總結稱，自2020年1月至今年2月，聯網化驗室共檢測約600萬次，其中去年第五波疫情期間，化驗室日均檢測1.4萬次，該波高峰期日均檢測更超過1.9萬次；隨着疫情回落，醫管局每日檢測約1000次。

賴偉文表示，疫情期間為提升檢測力，醫管局已增加化驗室技術人員、測試劑庫存，另引入快速測試劑及變種病毒株測試劑等協助檢測，亦添置「一站式全自動檢測儀器」提升檢測量。

新入職盡快做檢測培訓 冀「全民皆兵」

賴解釋，傳統核酸檢測程序（RT- PCR）需要人手登記樣本、將樣本逐個滴入培養皿等，做法需要較多人手及較「傷神」；新儀器則可自動執行核酸提取等工序，檢測時間雖相差無幾，但可騰出人手做其他工作。他又說，參考是次抗疫經驗後，醫管局將按需要增加和培訓人手，例如安排新入職同事盡快接受檢測培訓，希望做到「全民皆兵」。

隨着口罩令等防疫措施撤銷，公立醫院及學校等接連出現上呼吸道感染群組爆發，賴偉文稱有見於上述情况，加上新冠病毒不會完全「離開」，醫管局正計劃改善檢測安排，為有需要病人提供新冠病毒及其他呼吸道感染病毒的檢測，例如為兒科病人、入住深切治療部等較嚴重的成年病人提供更全面核酸測試，屆時可一併檢測副流感病毒、合胞病毒等11種病毒。他補充，上述計劃仍屬初步構思階段，希望2024/25財政年度推行相關工作。

醫管局現有10個化驗室做新冠測試，被問到日後會否在不同醫院加開相關設施，賴指要視乎不同醫院病人數量、醫院大小，如伊利沙伯或廣華醫院等大院已設化驗室，即將擴建的北區醫院亦會加設微生物實驗室，屆時將可執行核酸測試、樣本種菌等工序。

相關字詞﹕賴偉文 核酸檢測 新冠疫情 醫管局

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