港聞

港聞二

「躍動港島南」研活化香港仔魚市場 添餐飲元素

【明報專訊】政府於2020年《施政報告》公布「躍動港島南」計劃，躍動港島南辦事處總監區潔英表示，正與環境及生態局、漁護署和魚類統營處研究，透過活化香港仔魚類批發市場，促進本地漁產品在批發和零售層面的銷售，並加入餐飲元素，預計明年完成技術可行性研究。另外，辦事處以劃分不同主題區作為設計大綱，制訂出改善香港仔避風塘兩岸海濱的建議，當中包括在田灣海旁設多用途活動空間，並會先以「小型工程」項目展開部分改善海濱工程。

甯漢豪：「躍動」工程年內陸續推

發展局長甯漢豪昨日發表網誌表示，為增添地區活力，已為香港仔、鴨脷洲及黃竹坑在內的重點地區，制訂行人環境和交通改善建議，以及海濱和休憩空間的改善方案，受到「普遍」支持。她稱躍動港島南辦事處今年起會陸續推展有關的小型工程或工務工程項目。

鴨脷洲部分休憩地擬劃龍舟儲存

區潔英在同一網誌稱，辦事處於鴨脷洲推展多項小型工程，為市民提供更多休憩空間，例如擴闊鴨脷洲北露天停車場旁的海濱長廊，以及加設公眾梯級，方便公眾上落船。

辦事處亦正着手為鴨脷洲未發展的「休憩用地」訂定發展框架，包括為龍舟提供儲存空間，並結合觀景台和餐飲設施，以助傳承漁民龍舟文化。

另外，當局為改善深灣和布廠灣一帶行人環境，將於今年展開擴闊兩個臨時工業區對開行人路的工程，並將深灣碼頭徑盡頭處發展成一個方便登船的休憩空間，以及提供行人步道，打通香葉徑及深灣碼頭徑附近的海濱。

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