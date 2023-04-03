七欖客多去年一成 欖總滿意 倘體育園明年建成 最快2025年移師

明年或大球場最後一屆

蒲敬思：將開派對告別

來到賽事最後一天，全日上演逾20場賽事，場內氣氛愈夜愈高漲。港隊連贏兩場，不少球迷表現興奮，揮動區旗打氣。香港男子七人欖球隊昨於名次賽連取兩勝，包括最後一仗以17：7挫加拿大隊，最後以第13名作結。特首李家超昨日亦有到場，他入場後先到公眾看台與球迷握手，之後到貴賓席喝酒及觀賽，同場有文化體育及旅遊局長楊潤雄。

李家超：盛事陸續有來吸遊客

市民可說聲「你好香港」

香港欖球總會昨晚公布，3日賽事合共7.5萬人次進場，以昨日2.7萬人次最多，首兩日則分別有2.3萬及2.5萬人次。

特首李家超昨晚於賽事完結後在社交平台表示，相隔4月，一連3日的七欖球賽重臨香港大球場，並於昨晚圓滿結束，形容精彩刺激的賽事讓大家都看得熱血沸騰，整個球場都「熱起來」。

李續說，今屆七欖是香港全面復常後首次舉行，大家能更盡情、更暢快享受賽事，氣氛比上屆更熱烈，類似的國際盛事將陸續有來，除了為本地市民打造「開心香港」，更能吸引遊客來港，讓市民跟他們說聲「你好，香港」、「Hello Hong Kong」。