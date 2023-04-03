七欖客多去年一成 欖總滿意 倘體育園明年建成 最快2025年移師

【明報專訊】一連3日的香港國際七人欖球賽昨日煞科，合共7.5萬人次入場，較去年11月的3日賽事有6.5萬入場人次，增加約15.4%，不過仍與疫情前、即2019年賽事人次比較有距離。香港欖球總會主席蒲敬思表示滿意入場人次，並稱若啟德體育園明年建成，七欖賽事最快將於2025年移師啟德，明年或是最後一屆在大球場舉辦，屆時會開派對慶祝，告別充滿回憶的香港大球場。
明年或大球場最後一屆
蒲敬思：將開派對告別
來到賽事最後一天，全日上演逾20場賽事，場內氣氛愈夜愈高漲。港隊連贏兩場，不少球迷表現興奮，揮動區旗打氣。香港男子七人欖球隊昨於名次賽連取兩勝，包括最後一仗以17：7挫加拿大隊，最後以第13名作結。特首李家超昨日亦有到場，他入場後先到公眾看台與球迷握手，之後到貴賓席喝酒及觀賽，同場有文化體育及旅遊局長楊潤雄。
李家超：盛事陸續有來吸遊客
市民可說聲「你好香港」
香港欖球總會昨晚公布，3日賽事合共7.5萬人次進場，以昨日2.7萬人次最多，首兩日則分別有2.3萬及2.5萬人次。
特首李家超昨晚於賽事完結後在社交平台表示，相隔4月，一連3日的七欖球賽重臨香港大球場，並於昨晚圓滿結束，形容精彩刺激的賽事讓大家都看得熱血沸騰，整個球場都「熱起來」。
李續說，今屆七欖是香港全面復常後首次舉行，大家能更盡情、更暢快享受賽事，氣氛比上屆更熱烈，類似的國際盛事將陸續有來，除了為本地市民打造「開心香港」，更能吸引遊客來港，讓市民跟他們說聲「你好，香港」、「Hello Hong Kong」。