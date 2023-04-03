三隧分時段收費倘「路路暢通」 運輸署：或再調整減價

羅淑佩稱討論過程中曾有意見提出3條過海隧道免費，但考慮到需壓抑車流而非分流，未有採納。她說，早在第五波新冠疫情前三隧早上繁忙時間車流已達126%，倘大幅減低隧道費甚至免費，據政府模式推算以及海外和內地的經驗，可能會吸引平日無駕駛習慣的人使用隧道出行，或會加劇塞車。

至於三隧劃一收費，羅亦認為不可取。她指新界西北人口多、約有300萬，如將西隧收費定得太便宜，可能會令原先壓抑了的車流增加。她稱，政府近年在公共交通做了很多投資，包括東鐵線過海段建成，亦令市民選擇增加。

稱東鐵線過海段增選擇

數據見紅隧私家車流未減

東鐵線過海段去年5月中啟用，翻查運輸署數據，開通該月紅隧總行車架次為329萬，私家車流量佔49.5%，開通後私家車單月佔比最高達52%（今年1月），較去年首4個月的47.5%至49.5%為高（見圖），顯示該段鐵路啟用後，紅隧私家車車流並未明顯減少。

被問及會否在經常塞車的地點推出電子道路收費，羅淑佩說，運輸署在皇后大道中等路段推出自動交通執法系統後，停車等候情况已改善，盼實施過海隧道「不同時段不同收費」後，隧道附近的非過海交通擠塞情况亦會改善，例如中環、灣仔、銅鑼灣等，若透過科技令相關路段變暢通，或不需透過收費處理。