港聞

港聞二

鄧炳強斥上周「尊子漫畫」誤導 「過往6月不止一次」

【明報專訊】警方建議斥資約52億元建立新一代通訊系統基礎設施，立法會保安事務委員會明天（4日）開會討論。保安局長鄧炳強昨日點名批評上周六（1日）《明報》副刊的「尊子漫畫」，指內容是「純粹誤導性的指控」，倘批評不是基於事實，「挑動市民對政府的不滿」，他會公開譴責。

強調警新通訊系統非針對市民

鄧炳強昨日出席都會大學的活動後主動提到，明天將出席保安事務委員會會議，講述警隊如何運用資訊科技，以及來年推行的資訊科技項目，包括新一代資訊系統；並指上述尊子漫畫並非指政府用52億元，而是用200億元，「其他的錢是用來起監獄、找相關的懲教人員對付你們」。他說有關指控誤導市民以為相關科技是監察和針對市民，強調相關科技是方便緊急救援用途，而有關系統會使用5G技術，除了有語音，亦會有圖像，在緊急時可確保不會因為大氣電波被人使用，令執法或救護人員未能使用電波。

鄧炳強昨日批評的漫畫，刊於上周六《明報》副刊世紀版，屬三格式漫畫，漫畫中主角乜議員指「預留二百億，一啲都唔多...」，女士人物反問「乜唔係50億咩？」乜議員回答，器材好了，拘捕的人多了，「要起多兩座監獄，請多啲獄卒」，衍生其他開支。

鄧炳強續指，《明報》「尊子漫畫」過往6個月不止一次針對政府作出誤導指控，政務司長辦公室、勞工及福利局、文化體育及旅遊局和警隊已先後譴責及澄清。他說政府非常樂意接受批評，但若批評非基於事實，而是用誤導指控來挑動市民對政府的不滿，他有責任「將真相講出嚟」及公開譴責。

孫玉菡文體旅局同曾批評

去年10月《明報》港聞版刊出尊子漫畫，內容為一張「人才辦」告示，列明「急聘世界級人才薪高糧準接受苛政管治者優先錄用」。勞福局長孫玉菡其後在fb不點名批評漫畫「荒謬而嚴重偏離事實」。同年11月文體旅局在fb不點名批評一幅報章漫畫「嘩眾取寵、恣意抹黑」，而當時尊子一幅漫畫描繪一個展覽場面，當中館藏內容顯示「censored」（審查）。

相關字詞﹕明報 尊子 鄧炳強 警方

上 / 下一篇新聞

警令兩遊行禁蒙面 執法有別 海濱巡遊無除口罩不放行 宗教慶典多人戴罩未被拒
警令兩遊行禁蒙面 執法有別 海濱巡遊無除口罩不放行 宗教慶典多人戴罩未被拒
回應有人「狗繩」形容戴頸牌 鄧炳強：抹黑政府挑動仇恨
回應有人「狗繩」形容戴頸牌 鄧炳強：抹黑政府挑動仇恨
潑水嘉年華下周復辦 警未提識別蒙面法要求
潑水嘉年華下周復辦 警未提識別蒙面法要求
涉醉駕逃捕 警拘休班交警
涉醉駕逃捕 警拘休班交警
新冠重症 上兩月共8600宗
新冠重症 上兩月共8600宗
立23條設特別組 盼年內「有些成績」 林定國：20多人因國安法定罪 反映影響極少數人
立23條設特別組 盼年內「有些成績」 林定國：20多人因國安法定罪 反映影響極少數人
美商會：七成會員對港法治有信心 逾半信心減
美商會：七成會員對港法治有信心 逾半信心減
三隧分時段收費倘「路路暢通」 運輸署：或再調整減價
三隧分時段收費倘「路路暢通」 運輸署：或再調整減價
七欖客多去年一成 欖總滿意 倘體育園明年建成 最快2025年移師
七欖客多去年一成 欖總滿意 倘體育園明年建成 最快2025年移師
「躍動港島南」研活化香港仔魚市場 添餐飲元素
「躍動港島南」研活化香港仔魚市場 添餐飲元素
醫管局改善檢測安排 研明年11病毒同時驗
醫管局改善檢測安排 研明年11病毒同時驗
貨倉外牆塌石屎 碎片傷掃墓父女 近荃灣墳場路段 途經司機：早兩步都冇命
貨倉外牆塌石屎 碎片傷掃墓父女 近荃灣墳場路段 途經司機：早兩步都冇命
市建局倡討論立法管樓宇維修 發展局：牽連甚廣
市建局倡討論立法管樓宇維修 發展局：牽連甚廣
陳茂波談星馬行：高才通吸引當地大學生
陳茂波談星馬行：高才通吸引當地大學生
辣跑追車尾 連撼的士小巴11傷
辣跑追車尾 連撼的士小巴11傷
初創室內培植褐微藻製保健品
初創室內培植褐微藻製保健品
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
研更高檔保健品 做癌細胞體外測試
大灣區GBA專題：港星御用攝影師 北上掌鏡轉掌勺
大灣區GBA專題：港星御用攝影師 北上掌鏡轉掌勺
大灣區GBA專題：嘆電商年代攝影「短平快」 已半離行
大灣區GBA專題：嘆電商年代攝影「短平快」 已半離行
大灣區GBA專題：20年前北上「水土不服」 幸遇投契拍檔
大灣區GBA專題：20年前北上「水土不服」 幸遇投契拍檔
大灣區GBA專題：出身電影世家 平面攝影原非首選科目
大灣區GBA專題：出身電影世家 平面攝影原非首選科目
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民主黨低調飯局 泛民聚一聚
【Emily】民主黨低調飯局 泛民聚一聚
【Emily】仙氣女車長「暫別」前線 專心做媽媽
【Emily】仙氣女車長「暫別」前線 專心做媽媽
【Emily】清明思親法會復常
【Emily】清明思親法會復常
【Emily】田二少批中電燃料費資助複雜又難搶
【Emily】田二少批中電燃料費資助複雜又難搶
【Emily】建造業考察深中通道 登「基建神器」
【Emily】建造業考察深中通道 登「基建神器」
【Emily】容海恩上深圳玩 巧遇黃偉綸家庭遊
【Emily】容海恩上深圳玩 巧遇黃偉綸家庭遊