鄧炳強斥上周「尊子漫畫」誤導 「過往6月不止一次」

強調警新通訊系統非針對市民

鄧炳強昨日出席都會大學的活動後主動提到，明天將出席保安事務委員會會議，講述警隊如何運用資訊科技，以及來年推行的資訊科技項目，包括新一代資訊系統；並指上述尊子漫畫並非指政府用52億元，而是用200億元，「其他的錢是用來起監獄、找相關的懲教人員對付你們」。他說有關指控誤導市民以為相關科技是監察和針對市民，強調相關科技是方便緊急救援用途，而有關系統會使用5G技術，除了有語音，亦會有圖像，在緊急時可確保不會因為大氣電波被人使用，令執法或救護人員未能使用電波。

鄧炳強昨日批評的漫畫，刊於上周六《明報》副刊世紀版，屬三格式漫畫，漫畫中主角乜議員指「預留二百億，一啲都唔多...」，女士人物反問「乜唔係50億咩？」乜議員回答，器材好了，拘捕的人多了，「要起多兩座監獄，請多啲獄卒」，衍生其他開支。

鄧炳強續指，《明報》「尊子漫畫」過往6個月不止一次針對政府作出誤導指控，政務司長辦公室、勞工及福利局、文化體育及旅遊局和警隊已先後譴責及澄清。他說政府非常樂意接受批評，但若批評非基於事實，而是用誤導指控來挑動市民對政府的不滿，他有責任「將真相講出嚟」及公開譴責。

孫玉菡文體旅局同曾批評

去年10月《明報》港聞版刊出尊子漫畫，內容為一張「人才辦」告示，列明「急聘世界級人才薪高糧準接受苛政管治者優先錄用」。勞福局長孫玉菡其後在fb不點名批評漫畫「荒謬而嚴重偏離事實」。同年11月文體旅局在fb不點名批評一幅報章漫畫「嘩眾取寵、恣意抹黑」，而當時尊子一幅漫畫描繪一個展覽場面，當中館藏內容顯示「censored」（審查）。