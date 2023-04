家穎不捨伙伴熟客 網民留言祝福

家穎喺其fb專頁《家穎的巴士生涯》度分享佢喺城巴工作嘅心路歷程,話由當初一竅不通,抱住初生之犢不畏虎嘅態度,躋身巴士行業,形容呢6年巴士生涯獲益良多,感受過種種甜酸苦辣、人情冷暖,同經歷咗唔少古靈精怪稀奇嘅事。

家穎無提到未來動向,佢話「臨別在即,萬般不捨平日一起努力工作的伙伴、熟客濃厚的人情味、種種經歷過的蝦碌事情」,同時佢留下註腳話會再回來,「I'll be back!See you soon...」。有粉絲就問:「你意思係轉文職?」「新巴城巴NWFB and Citybus」於星期日凌晨喺家穎嘅帖文下回應,祝佢家庭幸福,生活美滿!