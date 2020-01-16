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大灣區GBA專題：20年前北上「水土不服」 幸遇投契拍檔

【明報專訊】「我覺得攝影師不能在同一個地方。」myspace並非蔣家驊在廣州首間工作室，2001年攝影事業巔峰時，他應朋友之邀北上廣州發展。但彼時的廣州就像他剛回流時的香港，時裝攝影還在起步階段，做慣批發出口的服裝廠老闆並未樹立起真正的品牌意識，加上內地做生意要「搞關係」，令他難以適應，「總之很不開心，買了很多教訓」。

直至第二年，蔣家驊遇上時任奧美廣州創意總監招嘉寧，雙方一拍即合。招嘉寧也是香港人，曾在台灣工作，為蔣介紹不少大客。招嘉寧對記者說，欣賞蔣家驊有時裝觸覺、又能和演員溝通，故一合作就超過10年，「有些人的風格深藏在內心深處。創作就像與心靈對話，而普通的攝影師只懂複製他人，也沒有把攝影放在『心』上」。

非洲沙漠驅車4日尋景 創意化成真

招嘉寧稱，過去企業常赴海外拍宣傳照，「意大利品牌就要有意大利風情，你不能在攝影棚中生造出來，但你一去到西西里，那街道、那建築，它就在那裏」。他指着一幅掛在myspace當眼處的照片說，「這其實是我的創意，他（蔣家驊）使其成真了」。那張照片攝於2012年，當年流行瑪雅人「世界末日」傳說，照片便以此為主題，由蔣、招帶隊遠赴非洲納米比亞「骷髏海岸」尋找船舶殘骸作背景，「在沙漠裏，我們坐了4日吉普車才找到」。蔣家驊憶述，整個隊伍有七八輛吉普車，拍攝了整整10天。

蔣家驊說，遇到招嘉寧後，才獲得攝影師的最大滿足感，「不是說要掙多少錢，如果說掙錢，我在香港也掙得很順。但一個攝影師想要的是有作品傳世，給這個時代留下記憶」。

相關字詞﹕攝影師 大灣區 蔣家驊

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