大灣區GBA專題：20年前北上「水土不服」 幸遇投契拍檔

直至第二年，蔣家驊遇上時任奧美廣州創意總監招嘉寧，雙方一拍即合。招嘉寧也是香港人，曾在台灣工作，為蔣介紹不少大客。招嘉寧對記者說，欣賞蔣家驊有時裝觸覺、又能和演員溝通，故一合作就超過10年，「有些人的風格深藏在內心深處。創作就像與心靈對話，而普通的攝影師只懂複製他人，也沒有把攝影放在『心』上」。

非洲沙漠驅車4日尋景 創意化成真

招嘉寧稱，過去企業常赴海外拍宣傳照，「意大利品牌就要有意大利風情，你不能在攝影棚中生造出來，但你一去到西西里，那街道、那建築，它就在那裏」。他指着一幅掛在myspace當眼處的照片說，「這其實是我的創意，他（蔣家驊）使其成真了」。那張照片攝於2012年，當年流行瑪雅人「世界末日」傳說，照片便以此為主題，由蔣、招帶隊遠赴非洲納米比亞「骷髏海岸」尋找船舶殘骸作背景，「在沙漠裏，我們坐了4日吉普車才找到」。蔣家驊憶述，整個隊伍有七八輛吉普車，拍攝了整整10天。

蔣家驊說，遇到招嘉寧後，才獲得攝影師的最大滿足感，「不是說要掙多少錢，如果說掙錢，我在香港也掙得很順。但一個攝影師想要的是有作品傳世，給這個時代留下記憶」。