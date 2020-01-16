大灣區GBA專題：嘆電商年代攝影「短平快」 已半離行

昔百萬拍一輯 今一日攝百套

「外人常說我影明星，其實我三成影明星，七成影時裝。」蔣家驊說，當時幾乎所有本地時裝品牌都是他的客戶，每到換季前就非常忙碌。而在整個1990年代，蓬勃的電影業造就大批明星，同時愈來愈多攝影師由外國回流，帶來更多個人風格，令香港視覺藝術業進步巨大，「我也很感恩，經歷了最好的年代」。

「很多人以為以後會更好，其實真的不是。」當數碼大潮來臨，電腦「修圖」盛行，再隨着電商興起，時裝攝影「插水式大跌」。實體店生意差，沒有製作預算，而網店講求快捷，令攝影師難有創作空間。「現在完全是攝影藝術的荒漠。」蔣感嘆，「以前影一輯相一百幾十萬，現在要求一日影一百套，還要包拍片。潮流興『短平快』，再做下去不會有滿足感。」

花數年放下修圖偏見 現教手機拍攝

曾經滄海難為水，蔣家驊自言已「半離開」攝影圈，但仍有與國內手機品牌、汽車、金融等企業合作，為對方VIP客戶主持分享會，講手機拍攝技巧。另一個大轉變是，以前很反對修圖的他現在也常用手機修圖。蔣解釋，修圖是一種「二次創作」，突出畫面中想要的東西，「除了燈光、角度、構圖這些基本元素，『感覺』是攝影中重要的東西，要靠光暗和色彩調節。有時去到現場的時機不對，例如是黃昏最好，但又不想呆等，那可以用後期去改出自己的風格」。他自己花了很多年才接受這個改變。