大灣區GBA專題：港星御用攝影師 北上掌鏡轉掌勺

明報記者 林迎

蔣家驊位於廣州海珠區的工作室「myspace」3月18日開幕，當天捧場的都是知己好友，還有梁朝偉、張曼玉、梅艷芳、劉嘉玲、章子怡、李嘉欣——這些昔日他合作過的明星照片掛在牆上，講述主人「威水史」。每次憶起照片背後的故事，蔣家驊就滔滔不絕：「Maggie（張曼玉）剛剛選完港姐時我就開始拍她，合作了十幾年。」「當年我影李嘉欣的時候，她還是『𡃁妹』。」「林青霞有什麼都找我去拍，最後也成了朋友。」

1987年，在法國讀完平面攝影的蔣家驊回港，發現商業攝影雖然發展蓬勃，但風格單一，創意欠奉。「當時感覺香港好落後，10個攝影師有9個半都在工作室裏影明星，大家打同樣的燈、做類似的事。」在時尚之都起步的他，既沒找到想「跟」的攝影大師，也沒合適工作室，決定「自立門戶」。

80年代回流感港落後 自立門戶揚名

一個偶然機會，蔣家驊由朋友推薦到藝術雜誌《號外》面試，對方十分欣賞他的風格，當場決定讓他操刀拍攝封面。「《號外》雜誌在視覺藝術界好緊要，你做得兩期封面，全香港都識得你。」而當時很多雜誌都以知名演員做封面，蔣家驊亦由此踏進娛樂圈，因拍攝明星而知名，1990年代更出任港姐評判，風頭無兩。

「在一個空間裏、打個『世界光』（均勻佈光），化很靚的妝，擺幾個固定甫士、微笑——你睇番以前啲相，會覺得『好娘』。」蔣對當年「流水線」式的明星照十分不滿，認為攝影師一定要有自己風格。他總是約明星到街上、到海邊，讓他們自由發揮，展現更自然、生活化的時尚一面，其作品脫穎而出，大獲好評。

蔣說，若明星認可某個攝影師，就會長期合作，因雙方彼此信賴，更能發揮「氣場」，「如果明星與攝影師不熟悉，佢擺乜你就影乜，不會為配合你而專程做某些『感覺』出來」。1989年，梅艷芳在巴西為唱片《In Brazil》拍攝封面，正是蔣家驊操刀。「以前影菲林，無人知會影成點，全靠攝影師現場把握。」蔣笑說，「影了幾百筒，要帶回香港冲完才知行不行，不行也沒有辦法重拍。所以出國這種重要的job（工作），只會交給熟悉的攝影師。」

千禧後北移 對攝影圈心淡移情弄饌

從千禧年起，蔣家驊工作重心逐漸北移，2005年與廣州太太結婚，後更將香港的工作室結束，「我想，這都是命運安排」。隨着對攝影圈心淡（見另稿），原本是私人興趣的美食慢慢在生活佔據更多位置。他說早年也曾投資餐廳，不過對運營不太有心得，交過不少「學費」。他的餐廳往往主打「自家研發」菜式，例如融合上海菜、法國菜、非洲菜的風格，呼應他原籍上海、法國留學、非洲拍攝的歷程，「新加坡、泰國、意大利菜我也煮，我認為美食是無國界的」。

在他看來，研發菜式與攝影都是創作，既好玩又有商機：他可以做高端私人廚房設計顧問，與廚櫃、電器公司合作，「煮什麼菜要用什麼煲、什麼爐，怎麼用收納空間最合適，當中又如何體現生活美學，這我很清楚」。

做攝影「沒什麼朋友」 入美食圈廣結人脈

「我做高端攝影時身邊沒什麼朋友，但加入美食圈後，識了很多各行各業的朋友，當你煮得一手好菜，大家都想嘗試一下。」蔣家驊說，現在煮食令他快樂，他計劃每月在myspace主辦「家驊家宴」，由他親自下廚，既可作為朋友談天說地的聚腳點，亦可承辦高級私人聚會。

「現在只會選自己喜歡的事來做，還好我喜歡的事太多了。」蔣家驊說。