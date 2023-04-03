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市建局倡討論立法管樓宇維修 發展局：牽連甚廣

【明報專訊】市建局行政總監韋志成表示，市建局多年來投放大量資源推動業主維修樓宇，但一切只屬推廣及鼓勵性質的行政手段，局方並無立法或執法權力。韋認為，當市建局用盡一切可行的推廣途徑，而仍未達至業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養的效果時，社會應深入討論是否須立法規管。規管手法可包括，立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃、為維修基金制定預算及供款的法定安排，以至檢討強制驗樓的法定要求，作為處理及減慢樓宇老化問題的最後手段。

韋志成昨發表網誌，表示市建局自2016年推出招標妥，協助業主招聘工程顧問和承建商，提供技術知識和專業支援，至2020年統一執行所有由政府推行樓宇復修資助計劃，以及建立一站式的樓宇復修資訊平台和資源中心，多年來已投放14億元。

冀教育「不止舊樓需維修」

韋志成指出，業主必須明白，不止舊樓才需要注重維修保養，為此市建局未來會從4個方向推動新舊樓宇業主做好樓宇維修保養和管理，建立以預防為本的樓宇復修文化，包括提升業主對《建築物條例》訂明業主所需履行責任的認識；市建局會投放資源協助法團統籌招標工作，促進業主實踐「預防性維修」；推動業主從入伙開始製訂定期保養計劃及財政儲備方案，推動「預防性維修」新模式；鼓勵沒迫切需要的樓宇參與維修，改善樓宇狀况。

發展局：立法須充分討論

發展局昨晚回覆稱，政府樂意考慮任何有助處理樓宇老化的建議，但正如市建局指出，透過立法要求業主為樓宇維修訂立計劃及集資牽連甚廣，社會要有充分討論。發言人指，當前要務是繼續通過實施強制驗樓計劃及強制驗窗計劃、提供財政資助和技術支援，以及宣傳推廣，協助和鼓勵業主維修樓宇，應對樓宇老化問題，相信透過上述計劃已能逐漸加強業主「預防性維修」的意識。

資源中心啟用 3D呈現失修

為推廣樓宇復修，市建局在土瓜灣煥然懿居商場內設全港首個「樓宇復修資源中心」，預備本月起提供首階段服務，為市民提供一站式資訊和支援，例如籌組樓宇復修工程資訊、標準文件範本和工程費用市場數據。

至於最快今年7月展開的第二階段服務，會提供視像諮詢和線上支援服務，為業主提供即時協助。資源中心面積約7500平方呎，設多個展區，利用三維透視影像，立體呈現樓宇若缺乏維修保養、持續老化失修引致的嚴重後果，包括石屎大規模從天花墜下，冀教育市民樓宇適時維修保養的重要。

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