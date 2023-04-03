貨倉外牆塌石屎 碎片傷掃墓父女 近荃灣墳場路段 途經司機：早兩步都冇命

屋宇署稱樓宇結構無明顯危險

碎片擊中72歲姓歐陽男子，頭腳受傷，同行47歲女兒手肩受傷，兩人均輕傷清醒，由救護車送院治理，據悉兩人掃墓後離開時受傷。警方將案列為「自建築物掉下的物體」，帶走一名53歲男負責人。據了解，男子為貨倉管理辦公室的主管。案件交由葵青警區刑事調查隊7隊跟進。

清明節臨近，警方昨日在永賢街及永孝街實施特別交通安排，在進出火葬場的永孝街路口架起鐵馬，只限靈車及獲許可車輛駛入，該路亦是掃墓者往荃灣華人永遠墳場的其中一條路線，沿途有警員維持秩序。涉事大廈為葵涌永基路35號嘉里溫控貨倉2，昨早10時許，大廈約9樓外牆一幅約2米乘3米的石屎剝落，墜下大廈對開永孝街，碎片散落兩條往來行車線及兩旁行人路，其中較大一塊約半平方米大。

封路擋靈車 司機：誤吉時

網上流傳車Cam片段顯示，片主駕車準備右轉入永孝街，突傳巨響，前方約30米處石屎剝落，塵土飛揚冒起一片白煙，附近途人急步四散。警員揮手示意車輛停車，另有警員跑往白煙方向查看。車上司機及乘客高呼「嘩！真係好彩，好彩冇人！早兩步都冇命！」

涉事路段一度禁止行人及車輛進出，有掃墓者在附近等候，亦有靈車司機稱，往火葬場的「吉時」將過。警方及消防檢查大廈外牆確認暫沒有石屎剝落風險，先准靈車駛入，其後分批安排掃墓者使用遠離大廈的行人路往墳場。嘉里物流發言人表示，大廈一直有定期檢查及維修，將全力協助部門調查。