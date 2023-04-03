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潑水嘉年華下周復辦 警未提識別蒙面法要求

【明報專訊】隨着防疫措施放緩，多項公眾活動陸續復辦，其中停辦逾3年的九龍城潑水嘉年華將於下周日（9日）復辦，以慶祝泰國新年。活動召集人香港九龍城工商業聯會秘書長謝海發表示，嘉年華於賈炳達道足球場一帶舉行，賈炳達道屆時將暫時封路，料今年活動有1萬人參與。他稱，與運輸署、康文署、民政事務處及警方一直保持溝通，警方要求確保活動安全及不會有違法事情發生。

大會料萬人參與

盼區內生意增15%

活動由九龍城民政事務處、九龍城工商業聯會、九龍城區居民聯會、九龍城區各界慶典委員會等多個團體聯合舉辦。被問及潑水嘉年華有否如近日部分公眾遊行集會般，主辦方須要求參加者佩戴物品以辨識身分並遵守禁蒙面法等，謝海發表示，暫時沒收到相關要求。

九龍城民政事務專員蔡敏君昨在記者會表示，今次潑水節活動命名為「龍城HAPPY潑水嘉年華」，為響應財政司長早前提出的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動。謝海發稱，活動將包括浴佛儀式、泰拳邀請賽、潑水等，稱過去3年疫情令包括九龍城在內的商戶生意慘淡，「對大型活動能否帶動人流及經濟、有好大期望」，冀活動可令整體生意額較平日多15%。活動門票免費，將在19處議員辦事處供市民事前領取，亦有數百張門票現場派發。

相關字詞﹕九龍城潑水節 潑水嘉年華

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