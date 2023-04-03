警令兩遊行禁蒙面 執法有別 海濱巡遊無除口罩不放行 宗教慶典多人戴罩未被拒

海濱事務委員會巡遊於炮台山東岸公園主題區出發，沿海濱走到灣仔臨時海濱花園，參加者須戴上大會的帽及襟章識別。昨午2時許，陸續有市民到場等候巡遊開始，市民亦可即場登記參與。活動獲批參與人數為700，連同即場報名約1300人參加。

巡遊大會先稱可戴 後籲徐

本報記者戴上口罩以市民身分登記參與，登記表格需填寫姓名、電話及總參與人數，包括成人、小童及寵物數目。完成登記後會獲派大會活動帽，工作人員提示記者除口罩，沿途會有攝影師為參加者拍照；記者問巡遊時可否續戴口罩，工作人員答，「OK嘅！」不過，巡遊開始前有工作人員數度開咪，稱因應警方呼籲，遊行時不要戴上口罩，「咁就可以玩得開心啲啦」。

男童稱不快 「唔想感染」

巡遊下午2時45分起分批出發，便衣警及工作人員在出發點要求戴口罩的參與者除罩，至少10人被提點，大部分人順從，包括男童Victor，他說原本不想除口罩，「因為我唔想中（感染）」，被問心情歡快否，他則搖搖頭。一對夫婦帶同約5歲女兒擬參加巡遊，便衣警要求除口罩，一家選擇離開。記者問夫婦是否因戴口罩而被要求離開，男士稱「係呀！」，但無回應其他問題。

海濱事務委員會主席吳永順稱，活動希望推動海濱共享空間概念，並讓市民在疫情後體驗駁通的海濱長廊。他說帽子巡遊符合節日氣氛，對於有人拒絕除罩而離開，他稱市民按意願參加，希望市民可自由使用海濱並互相尊重。

慶典主辦：最好唔戴罩

「建議」持識別物

至於早上中環花園道聖約翰座堂的慶典活動則較寬鬆。約300名信徒9時許在教堂外集合，大部分人手持十字架或棕枝，巡遊開始前未見主辦方開咪提醒注意事項。

巡遊儀式約9時半開始，約10分鐘後結束，沿路有數名警員維持秩序，巡遊隊伍中有部分參與者戴上口罩又或未手持棕枝，仍可順利參與。參加者梁先生說，主辦方有提醒「最好唔好」戴口罩，僅「建議」手持棕枝；他說儀式「好peaceful」（和平），認為毋須警員在場。

聖公會諸聖座堂昨亦舉行棕枝慶典遊行，警方發出的不反對通知書沒有關於禁蒙面法或參加者須手持棕枝的要求，不過，會方於遊行前仍有提示遊行期間不能戴口罩，現場有便衣警和軍裝警沿遊行路線駐守。

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