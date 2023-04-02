時任警長受賄囚18月 50萬賄款獄後分期還

官稱被告品格良好 減刑半年

被告李鴻發（現年53歲）另涉詐騙罪，已被警方革職。暫委法官陳永豪引述辯方求情稱，被告在警隊服務多年，曾獲發嘉許證明，其背景報告內容「分外正面」，反映擁有良好品格；惟陳官強調，被告動用自己的警隊人脈和便利犯案，法庭不能忽略警員知法犯法會打擊公眾的信任，即時判監是唯一判刑選項。

陳官稱被告僅受賄一次，無證據顯示他協助的商人牽涉非法活動，對方只是被人騷擾，且報警未獲處理，才會向被告求助。陳官認為比起向犯罪集團提供協助、為不法分子通風報信等同類案例，被告罪責較低，遂採納24個月監禁為量刑起點。由於被告擁有良好品格、候審時承受精神困擾等，酌情扣減6個月。

控方要求充公被告非法得益，就涉案50萬元申請「復還令」，一度引起討論。陳官表示，根據辯方抗辯方向，該50萬元是被告向親戚借來，不知道復還令應否計算利息。控方表示，除非被告、其舅仔或涉案商人主動提供資料，否則控方無法掌握貸款利息多少。辯方則表示，被告尚未向親戚還款，如果法庭頒發50萬元復還令，被告猶如「欠政府錢、又欠借貸人的錢」，變相要交出100萬元，或構成不公。

陳官聽畢表示根據求情信，被告現時無法償還50萬元；即使如辯方案情所指，被告和涉案者為借貸關係，法庭不必考慮他們之間的事，重點是被告尚未還款，定罪後必須全數交出利益才符合法律原則和公義。陳官考慮到被告的經濟狀况，下令他於刑滿出獄半年內向港府交還14萬元，餘下36萬元則在3年內分期歸還，每月支付1萬元。

控方案情指出，被告於2019年2月經舅仔麥智元介紹認識商人黃君游，黃與他人在生意上有金錢糾紛，其家人遭騷擾，黃報警但未獲處理。被告遂向一名負責調查收數案件的警長提供資料，稱涉騷擾黃的人是黑社會收數集團成員。廉署調查發現麥曾向被告發出一張50萬元支票，作為被告向黃提供協助的誘因或報酬。

【案件編號：DCCC 688/21】