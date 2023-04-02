美報告：釋法賦權行政架空司法裁決 指借國安侵法治人權 外交公署港府同轟抹黑

美國國務院上周五（3月31日）發布《香港政策法2023》報告，涵蓋本港去年4月至今年1月的狀况。報告指出，去年5月舉行的特首選舉，李家超是唯一候選人，並由幾乎全是「親北京人士」投票。另外，絕大部分立法會議員由「親北京」議員佔據，港府沒有任何推展立法會普選的行動。

報告憂社運宗教界對政治議題噤聲

報告又表示，港人使用互聯網大致不受限制，但當局亦曾刑事起訴在網上發表政治言論者；而本港天主教會在1989年以來，去年首次沒有為六四事件舉行悼念彌撒。至於個別宗教人士因其政治活動被捕，報告引述社運及宗教界憂慮拘捕行動進一步令宗教領袖及組織對政治議題噤聲。

林定國：證明書制度非港獨有

曾國衞：西方遏制中國接近「瘋狂地步」

人大常委會去年釋法，確認特首可發出證明書，以確認審理中的案件是否涉及國家安全。對於美國指釋法賦權行政機關可架空司法裁決，林定國昨出席港台《星期六問責》後稱非常反對有關說法，證明書制度非香港獨有，其他普通法管轄區都有相關安排。政制及內地事務局長曾國衞在商台《政經星期六》說，西方國家抱持「零和遊戲」的博弈思維，企圖遏制中國發展，已經接近「瘋狂地步」。他說若有政客或媒體對本港作出不實指控，港府官員一定會駁斥，相信邪不能勝正。

港府：釋法沒給特首額外權力

港府發言人斥責美方報告內容信口雌黃和污衊抹黑，對此表示強烈不滿和堅決反對，促美方立即停止干涉香港事務和中國內政。發言人又稱，人大釋法沒有向特首授予額外權力，特首發出證明書不是取代法院處理訴訟的其他爭議，也不是代法庭判案。外交部駐港特派員公署對美方報告表示強烈不滿和堅決反對。

美方的報告估計目前約有7萬美國公民在港居住，較2021年約8.5萬人減少，部分人因抗疫措施等因素離港，有美籍教師則因國安教育引致學術自由收窄而離開，而「開關」後，有美籍公民亦因與曾批評中國政府及港府的人或團體有聯繫，入境本港時遭扣查問話。

布林肯促中國恢復港人權利自由

美國國務卿布林肯表示，中國繼續侵蝕本港的司法獨立及法治，進一步將異見者定罪，損害港人的人權及基本自由。他提到，港府繼續以國安法及暴動罪打壓異己，逾1200人因政治理念被捕，不少人仍處於審前還押階段。他促請中方恢復港人受保障的權利和自由，釋放被不公拘留或監禁的人，尊重香港的法治和人權。