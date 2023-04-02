兩教堂「雙重標準」 諸聖座堂遊行獲批 警未要求持棕枝

警着小孩除罩

聖衣堂羅國輝：不解怕什麼

上月20日已遞交申請的聖約翰座堂，較早前已獲批准今日遊行，參加者需手持棕枝，糾察員則需佩戴工作證識別；而諸聖座堂在2月27日遞交申請今日遊行，警方昨才批出不反對通知書，惟未見有同樣規定。

管浩鳴：無所謂 本身也持棕枝

被問到警方就兩個教堂的規定標準不一，身兼聖公會教省秘書長的選委會議員管浩鳴認為「無所謂」，他解釋，不論警方有否規定，參加者本身都要手持棕枝，不認同有關要求嚴格。管浩鳴表示，從長江公園步行至聖約翰座堂的路線，及從諸聖座堂經白布街、染布房街等繞圈的路線，都在3至5分鐘內完成。

聖母聖衣堂聖枝主日參加者昨在嘉諾撒聖方濟各學校集合，羅國輝花約半小時確保參與者遵守不反對通知書條件，包括手持棕枝、手臂佩戴紅色絲帶，及遵從《禁蒙面法》。參加者每50人一組步行，警員確保每組參加者保持一定的距離。

羅國輝昨日回覆稱，感謝警方派員維持秩序，惟認為昨日警員人數過多，路線全程少於100米，毋須大批警力在場。他又認為，昨日有不少小孩出席活動，有家長仍擔心人群聚集染疫而為小孩戴上口罩，惟在活動開始前被在場警員要求除下，他認為做法「無謂」，不明白警方害怕小孩什麼。