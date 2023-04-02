七欖復狂熱 紀念品生意一天「爆標」 港隊波衫斷碼 有遊客掃30件「派街坊」

次日入場更多 南看台近坐滿

大會官方商店Kukri今年在場內設兩個攤位賣球衣及鎖匙扣等紀念品，職員Rachel昨接受本報訪問稱，每件球衣平均售500多元，去年3日賽事共售出5800多件，生意額約220萬元，今年則於前日單日已賣出3800多件，生意額約130萬元，形容是「爆晒target」；昨日周六人流亦明顯較周五多，半日生意已有50萬元，有信心3日賽事最終生意可達450萬元，較去年翻倍。Rachel認為今年銷情主要受海外遊客回升帶動，他們大多出手闊綽，前日便有遊客稱要買手信「派街坊」，一口氣買下30多件球衣。

疫下學打牌解悶 英婦扮麻將賀復常

財政司副司長黃偉綸及政務司副司長卓永興昨亦有入場觀賽，卓永興接受傳媒訪問時稱買了3件球衣，又說為支持香港及七欖，即使其中一件​​「唔啱（不稱身）」都買；Rachel表示，最受歡迎、售近600元的官方港隊球衣已斷碼，只剩加加大碼及加細碼，風褸、衛衣及鎖匙扣等昨亦售罄。

每年總是猶如「嘉年華」現場的南看台，昨擠滿不少扮鬼扮馬、悉心打扮入場的海外觀眾，其中最矚目的是打扮成麻將入場的居港英國人Tanya。她說過去3年疫情在港生活苦悶，在本地朋友介紹下與一眾居港外籍媽媽一齊學識及愛上打麻將，打扮成麻將是為慶祝七欖可在本港復常下舉行，笑言打麻將是疫下最好的聯誼活動，自己亦「好打得」（play well）。

觀眾散場轉戰灣仔 酒吧爆滿

七欖散場人潮蔓延至港島區酒吧，灣仔酒吧Carnegies經理Ganga Gurung表示，前日約9時半散場，不少七欖觀眾轉到灣仔酒吧繼續飲酒，其酒吧亦全晚爆滿，有過百名疫前每年都來港觀賽的熟客回歸，樂觀3日可徹夜滿座。

不少商戶均稱滿意今年生意較去年增加，惟從入場人次而言，即使今年全面復常，首日及第二日賽事分別仍只有約2.3萬及2.5萬人入場，遜疫前日均約3.5萬人次，亦不及賽前預計的首日3.5萬人次，上層看台亦是連續兩日不滿座。

於球場附近開業12年的小店「泰滋美」，負責人鍾太亦稱感覺生意仍不復疫前水平，疫前3日賣40桶啤酒，今年至昨傍晚不足10桶。

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