傷殘的士預約費120元 組織倡補貼

八成殘疾者稱難負擔 營運商稱收預約費後仍蝕

自強協會聯同中文大學社工系學生今年3月展開問卷調查，共收集259名殘疾人士回應，大部分受訪者使用輪椅逾10年。調查發現，84.5%受訪者不滿現時無障礙的士收費，逾九成同意車費降低會增加他們使用無障礙的士意欲，亦有九成認為政府應補貼無障礙的士預約開支。

另外，今次調查約一半受訪者每月包括傷殘津貼及綜援等的收入少於5000元。現時無業的輪椅人士伍家慧表示，自己是多重殘疾人士，不時需帶父親覆診，因此每月需電召無障礙的士超過8次，經濟負擔沉重。

吳恩兒表示，現時政府未規管無障礙的士預約費，亦未津貼殘疾人士此項開支，建議政府向殘疾人士提供補貼，並津貼無障礙的士燃料費開支。星群的士董事總經理鄭敏怡表示，現時無障礙的士車隊收取120元預約費後仍「蝕錢」，若減預約費恐難營運，但歡迎政府補貼。

吳認為無障礙的士佔的士總數不足1%，間接致收費高，盼政府訂立政策普及無障礙的士，如補貼換車。鄭透露，星群無障礙的士自2015年一直維持80輛左右，暫無計劃大增車隊。