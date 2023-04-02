泳季開始 泳灘逾半沒救生員 工會：人手不足 促康署檢討待遇

康署：將陸續開放 已加薪招聘挽留

康文署昨回覆本報，指未開放泳灘將按序陸續開放，惟未正面回應是否因救生員不足致關閉。署方稱本年度季節性的救生員招聘工作仍在繼續，獲聘者將陸續上任，已推一系列措施吸引更多人投身救生員行列及挽留現職者，包括提升季節性救生員薪酬及待遇，今年月薪連約滿酬金增2.5%至逾24,500元；並加強招聘宣傳，於公共交通工具、受歡迎報章和社交媒體網站等刊登招聘廣告。

工會稱各泳灘「拉上補下」 料旺季更嚴峻

港九拯溺員工會發言人胡啟榮說，以昨開放屯門黃金泳灘為例，現時非旺季所需救生員約24人，暑假旺季需約31人，惟目前靠其他泳灘救生員「拉上補下」，始能提供足夠服務；又稱其他區泳灘情况相若，憂旺季人手短缺更嚴峻，並擔心有市民使用無救生員的泳灘，影響水上安全。胡以去年為例，康文署目標聘請66名泳灘或泳池救生員，約200人報名，當中僅約100人出席測試或遴選。

根據康文署上周四（3月30日）公布，39個公眾泳灘中，僅18個提供救生員服務；另有3個泳灘停用多時，分別是夏萍灣泳灘、石澳後灘泳灘、雙仙灣。

翻查資料，政府去年3月因應第五波新冠疫情曾關閉泳灘，同年5月15個泳灘恢復救生員服務；前年同期亦有15個泳灘設救生員服務。至於疫前、即2019年4月的泳季，38個泳灘有救生員服務。

去年27泳灘水質「良好」遜前年

另外，環保署昨公布《香港泳灘水質2022》，指全港42個憲報公布泳灘去年水質（見圖），獲「良好」級別由前年30個減至去年27個（64%）、「一般」級別佔15個（36%），沒有泳灘屬「欠佳」或「極差」級別。環保署稱，去年西貢區6個泳灘全獲「良好」級別，該區泳灘水質冠絕全港。