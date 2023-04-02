診足矯視港無課程靠海外培訓 業界盼設註冊制

醫局稱需求小 海外培訓有效

足病診療服務範圍涵蓋糖尿足、雞眼、灰甲或小童扁平足等；斜視、弱視等眼疾則可接受視覺矯正改善。本港足病診療及視覺矯正專業一直倚賴招聘海外人手，醫管局透過公開招聘及資助計劃「搶人才」，過去5年共18名足病診療師及11名視覺矯正師透過資助計劃從英國學成歸來並於醫管局服務。本年度計劃正接受報名，4月10日截止，申請人須符合指定學歷（見表）。

今年度再推海外培訓資助

截至今年2月，醫管局共有55名足病診療師及24名視覺矯正師。醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，過去數年兩個職系共10多人離職，由於修讀課程需時3年，局方會每年檢視未來3至5年需求，如推算退休人數，以制定資助名額。

潘透露，至今少於10人返港後於醫管局服務不足5年，須就餘下年期按比例交還資助和行政費，另有一人無讀畢課程須退還資助。

足診師憂人手增幅難追上政策

不過，香港國際足病診療師協會主席陳家倫表示，目前本港僅有約10名私營足病診療師於診所、私家醫院工作，連同公營人手，整個業界少於70人，較20年前僅增約一倍；又稱政府基層醫療重點政策的「慢性疾病共同治理計劃」涵蓋篩查糖尿病，糖尿足患者或需足病診療服務，憂業界人手難追上政策發展。

社協倡全盤檢討人手

現時足病診療和視覺矯正師在港無註冊制度，亦不涵蓋於政府醫療人力推算範圍。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，政府難以評估該些專職醫療人手，不代表沒有需求，日後值得全盤檢討。陳家倫則稱，增設註冊制度有助推動行業發展，亦冀長遠政府可協助開辦本地課程。