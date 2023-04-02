宣布加強劑將須自費後 接種站人次增

孔繁毅：須集中顧高危 自費合理

身兼「疫苗可預防疾病科學委員會」及「新冠疫苗顧問專家委員會」成員的港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅昨在商台《政經星期六》稱，聯合科學委員會最新建議屬彈性及靈活做法，另建議未曾染疫者在抗體失效前盡快打針，相信聯合科學委員會、專家委員會將適時跟進情况。他在節目後另稱，較低風險者要自費接種加強劑屬合理做法，因政府須集中資源照顧高風險者，他相信不會減低市民接種意欲，另稱政府或統一私營市場接種新冠疫苗收費。

醫衛局長盧寵茂昨出席活動後稱，新冠疫情控制及預防已到「新階段」，非高危者日後可自行決定須否尋找私營醫療機構接種加強劑，收費由機構自行決定。

業界關注有否私醫打幼兒復必泰

尚至醫療集團現負責營運位於荔枝角公園的社區疫苗接種站，集團醫務總監郭寶賢表示，港府公布非優先群組將收費後，昨日到荔枝角接種站打針人次稍超100，估計與市民趕「尾班車」有關，但形容社會對打針的反應已不踴躍。對於4月20日以後，曾打3針、6個月至4歲健康幼童若要接種加強劑，須自費到私營市場，郭寶賢補充，暫未有私營醫療機構為幼童接種復必泰，關注日後會否有機構提供，但相信接種技術不會有很大問題。

現時只有4間兒童社區疫苗接種中心提供幼兒版復必泰，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，初代幼兒復必泰須稀釋後抽針，需藥劑師處理，惟最新版幼兒疫苗已毋須稀釋，認為日後私營機構亦有足夠能力處理。他另指出，近日接連有醫療集團為市民接種過期二價疫苗，建議機構日後要針對處理疫苗的員工提供充足指引。