回應先北都後人工島 甯漢豪：需同步推

有憂債務 甯：分20年支出可應付

甯漢豪表示，若做完北都才思考人工島項目，即要20年之後。她認為本港沒有條件去消耗時間，而且目前住戶數目上升，若到經濟起飛時才部署，便會錯失良機。至於近日同時有團體質疑，人工島將為本港帶來重大債務危機，甯指填海工程分20年，每年約300億元開支，相信政府能應付。她又稱當局會考慮不同融資方案，如政府發債及鐵路加物業發展等。

對於外界質疑目前住宅及商業用地每呎樓面地價大跌，推算人工島賣地收入僅2000多億元，與政府預計7500億元有極大差距。甯回應稱，香港土地價值日後不會停留在今日的情况。

籲勿只聚焦超支項目

另外，坊間亦質疑人工島項目可能會超支，造價最終超出5800億元，甯表示政府非所有項目都超支，即使個別項目超支，仍有很多項目節省，希望市民不要只聚焦超支項目。她又補充，政府非只考慮項目收支，仍會考慮項目對社會的整體效益。

此外，發展局昨亦於社交平台發帖文介紹人工島項目將成本港第三個核心商業區，助提升本港作為國際金融和貿易中心的競爭力。該帖文有不少網民留言，部分質疑啟德作為本港第二個核心商業區已「走數」，認為「今日啟德，明日大嶼」。