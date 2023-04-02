高鐵現場網上售票資訊不符 港鐵稱兩地系統更新不同步 議員批混亂盼協調

昨長途車恢復 離境大堂擠數百人

高鐵跨省長途列車昨重啟，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等地，亦新增5個新站至66個，包括常平、惠州北等。港鐵預期首日逾3萬乘客搭高鐵離港，車站安排逾百人手應付。高鐵吉祥物「高鐵隊長」昨早亦首次到車站歡迎乘客及送小禮物，氣氛熱鬧。

港鐵稱會密切留意車站運作情况，透過不同渠道發放最新資訊。未來數天是復活節外遊高峰期，港鐵呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報，及儲存截圖紀錄。

有客不清楚電子票實名制

昨早10時，高鐵西九龍站內數百人聚集票務大堂和離境大堂，實名驗證及入閘處前現人龍，有市民不清楚高鐵全面引入電子票實名制，票務大堂約20名港鐵職員守候解答乘客問題，並指示旅客取籌購票和排隊入閘，自助通道閘口旁亦加設圍欄，分隔路人和入閘的人。

昨早11時半，即日售票處的電子屏幕顯示，G3008西九龍站往廈門班次仍有售，惟11時半至下午1時內地網上購票平台「12306」顯示該班次只有候補票；而其餘長途班次車票均售罄；至於短途列車票，G6538西九龍往廣州南班次車票昨午近1時於現場售罄，「12306」則顯示有5個餘額。港鐵及後回覆本報稱，「12306」是內地網上系統，故網站更新與香港現場購票不同步，或出現「時差」，理論上即日出售車票無配額，即「12306」和西九龍站同步售票，而車票售罄則以站內即日售票處顯示為準。

網上無票即場有 陳恆鑌稱常見

民建聯立法會議員陳恒鑌認為上述情况常見，他前日欲透過「12306」購票，惟網站顯示售罄，及後卻在西九龍站成功購票，認為「網上買就無，即場買又有，容易誤會」，不知該選擇現場或網上購票，冀兩地協調票務系統。實政圓桌田北辰則批評售票安排「完全好混亂」。

夫婦3年實現昆明遊「很開心」

上月初原欲買深圳北車票的梁生及梁太，因知悉高鐵長途車恢復，改買直達昆明車票。梁太興奮稱已3年沒到內地，於內地工作的梁生則因疫情一直無法返港，至半年前梁生退休，二人團聚，得以落實計劃很久的昆明旅行，直言「很開心、非常開心」。二人打算到內地旅遊16日，除昆明外，返港前還會到廣州、東莞和珠海。

回鄉掃墓的市民王先生表示，他半個月前買不到直達重慶的車票，在「12306」觀察兩天才等到有人退票，最終成功購票感到「很開心」。