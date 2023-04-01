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社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排

【明報專訊】選舉管理委員會發表立法會選委會界別補選報告，指張貼在社交網站的信息，要符合現行申報選舉廣告規定的難度愈來愈大，並引述有意見認為應簡化呈交選舉廣告及支持同意書的安排等，選管會表示會通盤考慮相關因素，繼續改善安排，切合各方需要。

去年補選結束後，選管會主席陸啟康曾表示接獲6宗投訴。昨日發表的報告指出，早前收到的6宗公眾投訴，其中4宗與選舉廣告有關，選舉主任裁定1宗投訴成立，並向違規者發警告信。

補選投訴1成立 發警告信

立法會議員黃錦輝和尚海龍去年參加補選期間，被揭發涉嫌未按規定，在刊登選舉廣告後在限期內提交有關支持的支持同意書。

選管會報告稱，利用互聯網舉行競選活動日趨普遍，用手機或社交平台發布選舉廣告亦較以往方便，但由於張貼在社交網站的信息是互動性質，變化快速和頻密，符合現行申報選舉廣告規定的難度愈來愈大，令候選人容易漏報，因此有意見建議簡化有關程序；亦有意見建議，由於選舉工作繁重，建議放寬呈交資料的限制，減輕候選人負擔。選管會表示，會就發布選舉廣告的建議作通盤考慮，繼續改善。

選管會報告亦提到，會繼續改善電子點票的安排，積極研究在選票上設獨立條碼，以便若出現「卡紙」，系統可透過條碼識別個別選票是否已被點算。選管會稱，雖有意見擔心有關安排可辨識出選民選擇，但電子選民登記冊和電子點票系統是兩個獨立系統，數據不互通。

相關字詞﹕選舉廣告 電子點票 選管會 立法會補選

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