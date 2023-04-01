否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗

政府前日公布關愛隊的遴選結果，當中不少獲選團體，與有建制派背景的現任或前任區議員有密切聯繫。李家超表示，成立關愛隊目的是為地區提供服務，凝聚在地區的義工和團體，但他強調，遴選關愛隊有標準，包括愛國愛港、有能力統籌，亦希望承辦團體在提供服務方面有經驗。

有消息指區議會組成將保留部分民選議席，今年底改選，被問到區議會改組方案會否恢復委任和間選議席，李家超稱， 區議會檢討正如火如荼，有最後構想和結果會盡快公布。

港島聯：

中標團體多扎根地區多年

南區17隊關愛隊由15個團體承辦，當中10個是香港島各界聯合會的團體會員，該會副理事長兼秘書長朱立威昨在港台節目表示，大部分中標團體在地區扎根多年，有良好網絡，每區有50至100名義工。他認為，區議會負責就區內政策提供意見，關愛隊則處理民生網絡工作，工作不同，冀公眾不要因關愛隊員曾任區議員，就認為政府一定是偏幫。

另外，李家超總結3日海南行程，稱得到4方面收穫，包括深信香港方向正確，要在和平穩定下發展經濟；與不同國內外領袖交流；參加全球自由貿易區伙伴關係倡議；以及透過參觀和交流，支持港企和青年向外謀發展。