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大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」

【明報專訊】大埔同秀坊3號唐樓前日凌晨發生火警，1死7傷。大廈屬「三無大廈」，亦無任何消防安全裝置。大埔民政事務處昨稱，過往6年曾經8次聯絡肇事大廈，鼓勵業主成立法團、改善管理，「惟大廈業戶當時對成立法團並不積極」。

另外，起火單位樓上一家四口，3人前日危殆，其中47歲孫姓父親至昨晚情况轉為穩定，40歲母親及7歲女童截至昨晚仍危殆。

起火大廈1966年建成，屬「三無大廈」，亦無消防安全裝置。大埔民政事務處稱，大埔同秀坊3號於2017年4月獲納入民政事務總署推行的「大廈管理專業顧問服務計劃」的目標大廈之一，獲委聘的物業管理公司2017至2019年間曾派員到訪大廈7次，鼓勵和協助業主成立法團，大廈業戶當時對成立法團並不積極；其後該民政處仍一直有聯絡同秀坊業主，最近一次為今年2月，致函聯絡同秀坊1至3號業主鼓勵成立法團，以跟進大廈管理。

消防3月初曾巡查

消防處稱，同秀坊1至3號是一幢綜合用途樓宇，受《消防安全（建築物）條例》（第572章）監管。條例規定樓宇必須提升至切合現代要求的防火保障。消防處人員最近於今年3月8日到該大廈巡查。

另外，正在拆卸的長沙灣潤發倉庫上周五發生三級火，5人不適，3000多人疏散。消防昨指，該倉庫部分消防裝置及設備當時不在有效操作狀態，會再調查。

相關字詞﹕同秀坊

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