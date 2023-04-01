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合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得

【明報專訊】房委會2020年選定東涌迎東邨對出「東涌第99區公營房屋項目」第五座約240個單位，作為採用「組裝合成」技術（MiC）的先導項目。房委會昨日展示其中3個以MiC建造的模擬搭建單位，稱單位內油漆及廚房廁所的裝修等均在惠州工廠完成，再運至地盤合成搭建。房屋署助理署長（發展及採購）梁洪偉稱，MiC興建成本較傳統興建公屋方式貴約10%，但建造各樓層時間有望節省20%，認為「值得」，希望未來大規模應用MiC可降成本。

東涌99區項目第五座樓高12層，是香港首批採用混凝土「組裝合成」建築法項目，今年第四季組裝，建築期約3個月，整個99區項目將於2025年完成。

東涌項目第四季組裝

一層20伙可5日興建

梁洪偉說，今次展示模擬單位設3種戶型，包括1至2人、2至3人及3至4人單位，門窗、廁所及廚房內的牆磚等均在惠州工廠預製，運至香港後只需組裝。他指由於技術仍處於發展初期，以MiC方式建造項目會較傳統方式貴10%，但建造每一樓層時間有望節省20%，以項目第五座為例，更有望5個工作天內完成興建一層共約20個單位。他補充，因應預計建造業人手不足，使用MiC料可節省建築人手。

存放組件兩年

借地7000平方米

梁洪偉續稱，今次項目為試點，包含各類型間隔，希望測試每種戶型拼合、可建性及效率等，以改善建築設計和組裝細節，供日後參考。他稱房署亦搭建以「機電裝備合成法」建造的模擬機電房，會在項目試驗該技術。

梁又補充，為存放組件，已向路政署借用地盤鄰近的東涌16A區約7000平方米的地塊，為期兩年。他指，目前預計第五座首批組件今年第四季運抵及組裝，以達「即運即吊」，減低儲藏時間。惟他同時承認，部分房屋項目如觀塘德田街項目位於市區，鄰近未必有地塊可儲存組件，將評估應用MiC於物流安排的限制。

房屋局長何永賢則強調，未來10年要興建約30萬個公營房屋，面對建造業人手短缺及老化，MiC是政府清晰要行的方向。

工程師學會：

非每個地盤均適用

工程師學會會長卜國明認為，MiC並非每個地盤都適用，若該地盤面積細，如單幢式公營房屋，若未能配合「即運即吊」，需另設地方擺放組件，則不太適合應用MiC。卜又指，由於應用MiC需使用起吊等方式，若地盤位於斜坡，亦有可能不適用。然而，他指一般而言房署地盤都較大，推算至少有80%地盤可應用MiC。

相關字詞﹕房屋局 房委會

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