騙房津囚年半 退休警司上訴駁回

上訴人龍少泉（55歲）已服刑完畢，昨到庭旁聽。控方原審開案提及，涉案單位2012年起由一對夫婦租住，龍購入單位後向兩人出租單位。控方指控龍蓄意隱暪放租，以詐騙政府房律及銀行高成數按揭。

代表上訴方的前刑事檢控專員、資深大律師梁卓然稱，龍少泉沒獲公平審訊，批評控方途中變改檢控基礎，側重臨時買賣合約補充協議，以及原審法官沒處理對辯方有利因素，包括龍不知申報房津的規定。

梁又稱，前業主與租客的租約在單位交付日至翌日的午夜前屆滿，意味龍少泉在成交時擁有單位的空置管有權，只是他在成交後與租客另簽租約。

法官聞言質疑，客觀事實是買賣雙方沒要求租客在買賣前後搬離單位。而且控方不單指控龍少泉申報時失實，亦指他沒有事後就新租約通知銀行。

律政司一方回應稱，該補充協議正指租客可能在交易後仍未遷出，買家不得反悔。律政司認為，若租客一直居於涉案單位，即單位沒交吉，並指控方除依賴合約外，亦有其他證據推論龍少泉有欺詐行為。

【案件編號：CACC279/21】