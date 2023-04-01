華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利

原告林義雄，被告華懋慈善基金有限公司。法官判辭稱，本案爭議在涉案款項是借貸抑或捐款。雖然基金會稱沒向林借貸的紀錄，相反涉案款項被記錄為捐款，惟據基金會高層解釋，當時基金會處理開支收據方法主要依照龔仁心指示。

法官續稱，對林作供時反應有深刻印象，因林聽到涉款屬捐款而驚訝。况且林從事借貸業務，為籌錢借款不惜遠赴澳門找第三方借貸；即使基金稱林捐獻動機是爭取與華懋集團合作，但林對基金會而言是陌生人，何以捐出巨款。法官接納林說法，裁定款項屬借款。

對於借款利息多寡，基金會一方認為慈善基金組織一般採用低息借貸服務，並認為林屬不當獲利。法官稱難以見得當時基金會有任何慈善捐贈，相反大量款項用於應付官司，以及證供顯示當時基金會缺乏資產以爭取低息貸款。考慮年息48厘為法定最高利息上限，而基金會以如此高息借貸並非不合理，以及林沒不當獲利。

【案件編號：HCA 764/15】