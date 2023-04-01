禮賓府後園縱火 青年囚32月

求情稱考消防失敗 官指有計劃

辯方求情時引述被告王俊彥的背景及心理報告指出，被告受疫情及脊柱嚴重側彎影響，致投考消防處失敗，以致發泄負面情緒。姚官判刑時亦引述被告家人及朋友求情信，均稱被告孝順及樂於助人。

辯方求情及呈上案例稱，本案肇事地點遠離民居、地方空曠，非人煙稠密。姚官反駁，被告有計劃、目標行事，案發前曾到禮賓府觀察，包括警崗數目及位置、保安設備等；並在特區紀念日7月1日凌晨犯事，攜帶多個易燃物品，造成多次爆炸及火警，而案發地點距禮賓府主樓約50米，附近有很多植物，若火勢蔓延或一發不可收拾。

法官稱，本案應以4年半至5年監禁作量刑起點，考慮到求情、坦白認罪及無案底等因素，將起點下調至4年，扣除認罪刑期後總刑期2年8個月。

案發2021年7月1日凌晨1時許，警方在附近檢獲10個燃燒過的氣罐、白電油空罐及松節水金屬罐，相信是土製燃燒裝置殘骸，並翻查多處閉路電視片段，發現被告連日行蹤，於事發翌日上門拘捕被告。警方在被告家中找到手寫筆記，內有時任特首、高官、立法會議員、建制派支持者及家人，合共25人的資料和地址，以及禮賓府的保安設備等。

【案件編號：DCCC 577/22】