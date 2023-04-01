海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》

多名委員支持修例，楊偉誠稱需為小型填海工程「拆牆鬆綁」，過往多個工程涉法律程序拖慢多年，修例是優化整個制度；李美辰認為修例加入公眾參與提高透明度及問責性。

憂下屆不守「維港無大填海」承諾

委員兼保護海港協會副主席徐嘉慎稱支持小型填海，但不滿將大型填海的審判權交到行會。他形容是非常壞的改變，「提議係政府，批填海合法又係政府」，法律上效果是廢除條例，破壞法治精神，「你哋話唔再大規模填海了，點解又要改呢？」

徐嘉慎表示，保護海港是為「子子孫孫」，形容維港是香港命根，法庭判辭曾稱行會決定不能推翻，亦憂下屆政府未必守諾不大規模填海。甯漢豪稱過往很多行會做決定的司法覆核個案法庭亦會受理，又說保護海港條例只屬「第一關」，過後仍有其他適用條例把關，例如《前濱及海床（填海工程）條例》等。

政府：市民可覆核 門檻無變

海濱事務專員李愷崙表示，現時條例從未要求法庭審批填海，一直由行政當局決定是否開展填海項目，市民可就政府決定提出司法覆核，重申無改動司法覆核門檻。她又說，0.8公頃的準則是參考相關工程後一般只需0.8公頃便能涵蓋。

發展局常任秘書長何珮玲表示，修例後如有大型填海計劃，會有兩個月公眾諮詢，再將意見及填海計劃交行會審批，即審批權由政府部門轉到行會，市民仍可司法覆核，「同𠵱家一模一樣，法庭都係審」，當局亦已徵詢律政司，確認修例無損市民法律權利。