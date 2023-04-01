團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象

稱定價商業決定 非零價無法管

翻查內地旅遊平台攜程，最便宜即日來港旅行團為99人民幣（約113港元）（見表）。馬豪輝昨回覆查詢稱，旅監局職能是監察旅行團行程，包括留意是否恰當或有否強迫購物，而現時會協助旅行社分流用膳時間和地區；又說除非「零團費」，否則當局無法監管旅行社定價職能。他稱限最低價格有爭議，「是否500元便可以，但499元就不可以呢？」

特首：監管部門與業界商管理

特首李家超昨兩度被問會否規管團費，無正面回應，稱文體旅局和旅監局已有新做法，如預約系統、人流管理和用膳時間管理等；管理旅行團要按實際情况處理，由監管部門和機構與業界磋商，確保旅遊蓬勃發展及減少對地區不便。

楊淑芬認為，只要旅行社無強迫購物或違法，且履諾提供指明餐廳和酒店，加上《旅遊業條例》規管業界基本上已足夠。楊承認近日情况不理想，惟禁止平價團做法失焦。她稱旅議會曾與業界代表開會，樂意配合旅監局改善措施，短期內有助紓緩區內排隊用膳情况；惟這並非一朝一夕的方案，透露業界已積極與食肆協調，包括找在尖東、青衣和港島食肆分流，期望增加選擇讓旅行團可持續發展，又說提供團餐的食肆疫下先後結業，業界有序重整業務需時。

業界：淡季平價非不恰當

從事內地入境團業務的旅遊促進會總幹事崔定邦認為限制旅行團來港「不妥當」。他說，3至4月屬旅遊淡季，部分航空公司和酒店為維持入座或入住率，一般會向旅行社提供優惠價錢，故相關旅行團「物有所值」亦非不恰當，舉例幾百港元從內地來港一日遊或1000多元兩日一夜，旅行社都有盈利。他擔心限價影響內地人對本港觀感，甚至改到大灣區其他城市旅遊，反問「是否身光頸靚、帶錢消費才歡迎來港」；又憂慮限價影響不少旅行社收入，在業界稍有起色之際連帶打擊導遊和旅遊巴等相關行業的營運。

九龍城區議會主席何顯明稱，昨曾到土瓜灣和紅磡一帶巡視，認為情况有改善，相信旅行代理商與食肆有做好預約步驟，並與旅遊巴協調好上落車安排，昨日未見行人路阻塞。他認為本港屬自由社會，無法限制旅行團定價，惟旅監局仍可發揮協調角色，收集各個旅行團行程，避免同時間有大批旅行團到土瓜灣和紅磡；導遊亦應教育遊客避免隨地吐痰及亂拋煙頭，減輕旅行團對當地居民滋擾。

對於有報道稱旅監局正計劃用一個月時間收集資料以預備禁止低價團訪港，旅監局昨晚聲明澄清未就上述議題作任何討論，亦不曾發布有關消息。