港聞

港聞二

稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻

【明報專訊】元朗碧豪苑一名業主前日入稟高等法院，稱誤信風水師「扮借錢」催運法事，以名下房產抵押向對方借貸600萬元，並相信借據會在法事儀式中燒毁，惟事後發現該房產按揭被人登記，風水師亦興訟要求他還錢。該名業主入稟要求法庭聲明有關借貸無效，風水師亦無權要他還款。

原告為Lee Ho Leung William，被告為Lee Chun Pong Bruce。入稟狀指出，被告身兼風水師、商人及功夫師傅多職。原告稱與其妻早於2016年認識被告，夫婦對被告的風水意見深信不疑，包括安排對方參與自己公司事務、聽從被告的風水意見作投資、由被告代為處理資產，以及與被告合資開辦武術學校。

指前世欠債 今世要借福

律師樓辦抵押稱法事燒文件

約於2020年1月，被告聲稱原告前世欠下巨債，有損今世運程，解決方法就是向有福氣之人借錢以吸收福氣，而被告恰恰是有福氣之人。

被告遂建議原告與他簽下抵押房產的借貸，稱其後會在法事中燒毁借據，而儀式愈真實愈有效。同年2月10日，被告安排原告到律師樓簽「風水文件」，文件形式是600萬元的借貸協議，以及抵押元朗碧豪苑一間獨立屋連兩個車位的800萬元二按協議。

原告稱當時出於好奇，詢問為何借貸與二按的金額不同，被告回答「6」及「8」都是原告的風水幸運數字。原告以為一切是風水安排，「風水文件」會被燒毁及無法律效力，因為被告根本無借出該600萬元。

原告形容如「信徒」 思想受控

隨後原告發現，有人於2022年8月8日在土地註冊處登記該按揭。原告稱他多年來相信被告，反被對方在思想上控制，又形容兩人關係類似「宗教領袖及信徒」，被告利用原告的信任令他簽下借據，存心欺騙。被告根本沒有燒掉借據，去年更入稟高院展開訴訟，要求原告還款。原告現要求法庭聲明有關借貸無效。

【案件編號：HCA 493/23】

相關字詞﹕借貸 法事 風水師

上 / 下一篇新聞

加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
來港者出發前檢測要求今解除
來港者出發前檢測要求今解除
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧
專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」
趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
密斗起火波及兩車 警列縱火
密斗起火波及兩車 警列縱火
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
禮賓府後園縱火 青年囚32月
禮賓府後園縱火 青年囚32月
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
海洋公園賞「高達之父」手作模型
海洋公園賞「高達之父」手作模型
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生