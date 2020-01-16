稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻

原告為Lee Ho Leung William，被告為Lee Chun Pong Bruce。入稟狀指出，被告身兼風水師、商人及功夫師傅多職。原告稱與其妻早於2016年認識被告，夫婦對被告的風水意見深信不疑，包括安排對方參與自己公司事務、聽從被告的風水意見作投資、由被告代為處理資產，以及與被告合資開辦武術學校。

指前世欠債 今世要借福

律師樓辦抵押稱法事燒文件

約於2020年1月，被告聲稱原告前世欠下巨債，有損今世運程，解決方法就是向有福氣之人借錢以吸收福氣，而被告恰恰是有福氣之人。

被告遂建議原告與他簽下抵押房產的借貸，稱其後會在法事中燒毁借據，而儀式愈真實愈有效。同年2月10日，被告安排原告到律師樓簽「風水文件」，文件形式是600萬元的借貸協議，以及抵押元朗碧豪苑一間獨立屋連兩個車位的800萬元二按協議。

原告稱當時出於好奇，詢問為何借貸與二按的金額不同，被告回答「6」及「8」都是原告的風水幸運數字。原告以為一切是風水安排，「風水文件」會被燒毁及無法律效力，因為被告根本無借出該600萬元。

原告形容如「信徒」 思想受控

隨後原告發現，有人於2022年8月8日在土地註冊處登記該按揭。原告稱他多年來相信被告，反被對方在思想上控制，又形容兩人關係類似「宗教領袖及信徒」，被告利用原告的信任令他簽下借據，存心欺騙。被告根本沒有燒掉借據，去年更入稟高院展開訴訟，要求原告還款。原告現要求法庭聲明有關借貸無效。

【案件編號：HCA 493/23】