鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控

控方質疑藉專訪吹捧何桂藍

鍾：記者抱懷疑態度提質疑

辯方資深大律師余若薇就立場新聞發布的〈【立會選戰】何桂藍專訪——除下記者證後，還有人與她同行嗎？〉提問，引述控方盤問時，質疑立場是出於支持和吹捧何才發布專訪。鍾沛權認為文章不曾表達記者是否支持何「攬炒」等主張，反而抱懷疑態度採訪，提出不少質疑，刺激讀者思考，難以判斷記者是否支持「攬炒」。

鍾沛權亦反駁，若專訪目的是吹捧何桂藍，文章不會聚焦何由記者轉為政治人物的議題，「呢個議題對何桂藍嚟講唔係一個好議題」，但記者認為此議題重要、需要討論，故作此選材，且不同傳媒同樣認為需要報道何的政治主張，採訪意圖相同。

辯方引述控方指立場的專訪有危害國安風險，着鍾沛權回應。鍾憶述，在他被捕前，執法部門不曾指立場的文章有問題，庭上證供顯示，警方前年擷取立場文章時，不是因發現某文章有危險，而是「好似無任何事情覺得可以針對我哋，但去到嗰刻，覺得好似要搜集資料嚟針對我哋喎」。他確信國家在維護國安上的資源、科技和意志都很強大，難以構成安全風險。

在〈【專訪】高歌熱愛《基本法》仍被DQ 梁晃維：可能連區議員都時日無多〉一文中，梁受訪時提到連公民黨成員也被DQ，議會已容不下反對聲音。鍾稱，控方說「DQ有法可依」的理由不足以使他信服，過去數年的政治環境顯示選舉主任用大眾難以掌握的「紅線」，去抹殺和阻截異見者，嚴重剝削候選人參選和選民選擇的權利。鍾表示受訪者表達意見正常不過，不認為此等同詆譭。

否認刊訪問等同支持其主張

辯方另問到，鍾是否同意刊登受訪者訪問等於支持其主張，鍾回應〈【專訪】由「無人識你喎」到新東初選出線 鄒家成：證明本土理念係有得贏〉一文時斷然否認，稱不認為如實鋪陳會令更多人接受，需視乎該人的議政能力，「唔能夠一概而論話等於『賣廣告』，唔係咁簡單嘅邏輯嚟」。

餘下〈這星期給香港人的通識題〉博客文章，作者陳沛敏就譚得志呼叫「反抗」等口號遭「以言入罪」、城巴車長被控及12歲女童旺角鬧市中遭圍捕3件事評論。辯方詢問鍾是否同意文章穿鑿附會或揑造事實，鍾表示完全看不到如此情况，甚至覺得該屬「有意思嘅質疑」，「去到今日警方都要答……相信香港人仍然想知」。審訊周一（3日）續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場新聞案）