趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」

稱若當初細閱文章

民主動力不會承辦初選

趙家賢昨第三日接受控方主問，焦點落在同案被告戴耀廷在初選協調會議的言論及其撰寫的文章。對於2020年4月14日的新界東協調會議，控方首先展示趙的下屬、民主動力總幹事黎敬輝在WhatsApp發送的會議筆記，當中提及戴表示初選共同綱領的原則是否決預算案，「今次任期可能只有七個月」。

戴曾預告議員任期或僅7個月

趙家賢供稱，黎敬輝的筆記和會議內容大約一致，他記得戴耀廷形容否決權是與中共談判的籌碼，且預告「大家預咗當選的話，都可能做得七個月㗎咋」。趙又說，一名「本土抗爭派」男子在會上支持戴刊於《蘋果日報》的文章〈攬炒的定義和時間〉，戴亦以較溫和字眼講述文章內容。根據該文章，戴分析預算案遭否決後，政府會解散立法會並重選，繼而將預算案交予新一屆立法會表決，這意味最早解散立法會的時機，是新一屆立法會開始後7個多月。

被問到支持戴耀廷的男子是誰，趙家賢稱當時「隻耳聽到有人咁講，隻眼望緊熒幕處理區議會的工作」，所以記不起男子的身分。趙又說，他遲了約一小時出席會議，較記得鄒家成在會上提出「會否決」預算案的字眼，且強烈批評對否決權有疑慮的傳統民主派。至於兩日後的香港島協調會議，趙承認當晚遲到早退，沒全程參與，所以同樣吩咐黎敬輝記下重點。

同年4月19日，戴耀廷再次在《蘋果日報》發文，題為〈香港攬炒大對決〉，文中指民主派正就立法會選舉部署，或在下一年否決預算案，以「攬炒」迫使中共和特區政府讓步。趙家賢自言在庭上首次閱讀此文章，文章字眼令他「火滾」，因在不同協調會議上，即使有人支持否決預算案，傳統民主派仍有保留及疑問，各方處於協調和討論階段。

稱戴「挨向」抗爭派一方

趙家賢批評，戴耀廷此時撰寫「好似預言家」的文章，指示民主派下一步行動，其行為自負和不負責任。他說其參加初選的「初心」是協助民主派在立法會取過半議席，旨在推動「利民為港」政策，透過議會架構反映民意；戴則以躁動的方式爭取，「同中央、同政府『頂到行』」，絕非民主動力參與協調的初心。法官陳仲衡表示，各人未就否決權達成共識，情况是否猶如「拔河」，趙回答「好準確啊，法官閣下」。

新界西協調會議於同年4月22日舉行，趙家賢稱傳統民主派和本土抗爭派的拉扯仍然存在，所以戴耀廷在協調文件初稿採用「會積極運用」否決權的字眼，「未必是大家最想見到的方案」。趙認為戴作為會議協調人，已經「挨向」推動運用基本法權力的抗爭派。趙強調各人尚未有共識，戴應釐清相關政治團體的關注，而不是加入否決權的字眼，「係我作為調解員的操守當中，其實成句完全唔應該出現」。陳官問到，假設是一場拔河，可否說戴的手落在抗爭派一方，趙稱這是他觀察到的情况。

不少呈堂文章來自現已停刊的《蘋果日報》。趙家賢自言要兼顧社區和區議會事務，無暇閱讀所有《蘋果日報》文章。法官李運騰笑言自己沒有閱讀《蘋果日報》的習慣。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）