港聞

港聞二

趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第36天審訊。控方證人、時任民主動力召集人趙家賢批評，戴耀廷在未獲授權和未取得共識之下，在《蘋果日報》撰寫「煽動性」文章，預示民主派將否決預算案和實行「攬炒」策略，好像自視為「民主派全港唯一領導人」，「我睇到𠵱啲字眼，我係好火滾」。趙又稱，如果當初仔細閱讀過戴耀廷的文章，相信民主動力不會同意承辦初選。

稱若當初細閱文章

民主動力不會承辦初選

趙家賢昨第三日接受控方主問，焦點落在同案被告戴耀廷在初選協調會議的言論及其撰寫的文章。對於2020年4月14日的新界東協調會議，控方首先展示趙的下屬、民主動力總幹事黎敬輝在WhatsApp發送的會議筆記，當中提及戴表示初選共同綱領的原則是否決預算案，「今次任期可能只有七個月」。

戴曾預告議員任期或僅7個月

趙家賢供稱，黎敬輝的筆記和會議內容大約一致，他記得戴耀廷形容否決權是與中共談判的籌碼，且預告「大家預咗當選的話，都可能做得七個月㗎咋」。趙又說，一名「本土抗爭派」男子在會上支持戴刊於《蘋果日報》的文章〈攬炒的定義和時間〉，戴亦以較溫和字眼講述文章內容。根據該文章，戴分析預算案遭否決後，政府會解散立法會並重選，繼而將預算案交予新一屆立法會表決，這意味最早解散立法會的時機，是新一屆立法會開始後7個多月。

被問到支持戴耀廷的男子是誰，趙家賢稱當時「隻耳聽到有人咁講，隻眼望緊熒幕處理區議會的工作」，所以記不起男子的身分。趙又說，他遲了約一小時出席會議，較記得鄒家成在會上提出「會否決」預算案的字眼，且強烈批評對否決權有疑慮的傳統民主派。至於兩日後的香港島協調會議，趙承認當晚遲到早退，沒全程參與，所以同樣吩咐黎敬輝記下重點。

同年4月19日，戴耀廷再次在《蘋果日報》發文，題為〈香港攬炒大對決〉，文中指民主派正就立法會選舉部署，或在下一年否決預算案，以「攬炒」迫使中共和特區政府讓步。趙家賢自言在庭上首次閱讀此文章，文章字眼令他「火滾」，因在不同協調會議上，即使有人支持否決預算案，傳統民主派仍有保留及疑問，各方處於協調和討論階段。

稱戴「挨向」抗爭派一方

趙家賢批評，戴耀廷此時撰寫「好似預言家」的文章，指示民主派下一步行動，其行為自負和不負責任。他說其參加初選的「初心」是協助民主派在立法會取過半議席，旨在推動「利民為港」政策，透過議會架構反映民意；戴則以躁動的方式爭取，「同中央、同政府『頂到行』」，絕非民主動力參與協調的初心。法官陳仲衡表示，各人未就否決權達成共識，情况是否猶如「拔河」，趙回答「好準確啊，法官閣下」。

新界西協調會議於同年4月22日舉行，趙家賢稱傳統民主派和本土抗爭派的拉扯仍然存在，所以戴耀廷在協調文件初稿採用「會積極運用」否決權的字眼，「未必是大家最想見到的方案」。趙認為戴作為會議協調人，已經「挨向」推動運用基本法權力的抗爭派。趙強調各人尚未有共識，戴應釐清相關政治團體的關注，而不是加入否決權的字眼，「係我作為調解員的操守當中，其實成句完全唔應該出現」。陳官問到，假設是一場拔河，可否說戴的手落在抗爭派一方，趙稱這是他觀察到的情况。

不少呈堂文章來自現已停刊的《蘋果日報》。趙家賢自言要兼顧社區和區議會事務，無暇閱讀所有《蘋果日報》文章。法官李運騰笑言自己沒有閱讀《蘋果日報》的習慣。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕趙家賢 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
來港者出發前檢測要求今解除
來港者出發前檢測要求今解除
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧
專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻
稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻
密斗起火波及兩車 警列縱火
密斗起火波及兩車 警列縱火
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
禮賓府後園縱火 青年囚32月
禮賓府後園縱火 青年囚32月
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
海洋公園賞「高達之父」手作模型
海洋公園賞「高達之父」手作模型
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生