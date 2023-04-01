宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款

周日獲批的9場遊行包括宗教活動、學校步行籌款和遊藝會、復活節慶祝巡遊，警方的不反對通知書一律列明須確保遊行符合香港法例包括《國安法》，並確保不會構成不利國家安全（見表）。其中4場遊行無列明禁蒙面，包括聖若瑟英文小學步行籌款及遊藝會、天主教聖若翰堂「紀念耶穌基督受難前進入耶路撒冷的事蹟」，其餘要求確保參與者遵從《禁蒙面法》。

5場須遵禁蒙面法

明日是「棕枝主日」，即耶穌進入耶路撒冷之日，信眾高舉棕枝歡迎他而得名。按傳統信徒會仿效群聚高舉棕枝歡迎耶穌，各人先聚集教堂外，手持棕枝參加巡行禮，邊唱詩邊行走再步入教堂。明日聖約翰座堂舉辦的「棕枝主日之宗教慶典」，不反對通知書列明主辦方必須確保所有參加者手持棕枝，而今明兩日由聖母聖衣堂舉辦的周年宗教遊行，同樣須確保所有參加者手持聖枝及於手臂佩戴紅色絲帶。兩場遊行料300人和250人參與。

發展局巡遊須戴帽 糾察參加者1：10

復活節在即，發展局和海濱事務委員會明日舉辦《維港復活節帽子巡遊2023》，邀請市民戴上繽紛帽子參加，可帶繫上牽繩的寵物，由炮台山東岸公園主題區巡遊至灣仔臨時海濱花園的海濱休閒站。根據不反對通知書，遊行料700人參加，警方要求安排至少70名糾察員，即比例達1：10，同時主辦方須確保所有參加者戴上大會提供的帽子及襟章，糾察員須戴工作證。

免不法者混入 同鄉會遊行限衣著

另一場由杭州旅港同鄉會舉辦的「喜迎杭州第19屆亞運會」遊行集會，不反對通知書特別提到，據過往經驗不法分子有可能混入集會及遊行擾亂公共秩序或甚至做出違法暴力行為，為確保集會遊行能和平、安全、有序和合法，主辦方須確保所有參加者穿著大會T恤及於身上貼有識別貼紙。