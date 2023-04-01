醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構

港大深圳醫院累計服務金額逾4000萬

衛生署回覆查詢時表示，截至今年2月，共有約1.3萬名合資格長者曾在港大深圳醫院使用醫療券，涉逾13萬宗申領交易，累積金額約4,176萬港元，當中該院的內科服務涉及最多申領宗數和金額。

港府去年在施政報告提及，將積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用醫療券繳付內地醫療保險費。本報查詢現時研究進度，醫衛局至截稿前未有回覆。

同為安老事務委員會前主席的林正財稱，對部分居於大灣區的長者而言，居所或與港大深圳醫院有一定距離，現時擴大使用範圍至華為社康中心，將更方便市民將醫療福利「帶過河」。他建議下一步可將使用範圍擴展至其他位於大灣區、由香港集團管理的醫療中心、醫院等，因相關機構服務模式與本港較近似，醫療紀錄亦較易互通。

彭鴻昌關注相關投訴如何跟進

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，在內地使用醫療券能將本港服務需求延伸至更多醫療機構，且確保服務需求配合定居內地的港人，方便長者。但他關注日後如進一步擴大適用範圍，要考慮配套，如涉及查詢、投訴等問題可如何跟進，相信範圍未能如在港般廣闊，要維持於指定認可醫療機構使用。