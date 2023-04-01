醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構

【明報專訊】為方便居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者，2015年起長者可以醫療券支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務費用，至今年2月累計服務金額逾4000萬港元。本月17日起，有關計劃擴至港大深圳醫院設於龍崗區的華為荔枝苑社康中心，屆時長者到中心使用門診醫療服務亦可用醫療券。行政會議成員林正財認為，做法令大灣區的長者接受相關醫療服務更方便，他建議日後擴展至其他由香港集團管理的醫療機構。有病人組織關注涉及醫療券在內地使用的投訴等問題可如何跟進。
港大深圳醫院累計服務金額逾4000萬
衛生署回覆查詢時表示，截至今年2月，共有約1.3萬名合資格長者曾在港大深圳醫院使用醫療券，涉逾13萬宗申領交易，累積金額約4,176萬港元，當中該院的內科服務涉及最多申領宗數和金額。
港府去年在施政報告提及，將積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用醫療券繳付內地醫療保險費。本報查詢現時研究進度，醫衛局至截稿前未有回覆。
同為安老事務委員會前主席的林正財稱，對部分居於大灣區的長者而言，居所或與港大深圳醫院有一定距離，現時擴大使用範圍至華為社康中心，將更方便市民將醫療福利「帶過河」。他建議下一步可將使用範圍擴展至其他位於大灣區、由香港集團管理的醫療中心、醫院等，因相關機構服務模式與本港較近似，醫療紀錄亦較易互通。
彭鴻昌關注相關投訴如何跟進
關注病人權益的社協幹事彭鴻昌稱，在內地使用醫療券能將本港服務需求延伸至更多醫療機構，且確保服務需求配合定居內地的港人，方便長者。但他關注日後如進一步擴大適用範圍，要考慮配套，如涉及查詢、投訴等問題可如何跟進，相信範圍未能如在港般廣闊，要維持於指定認可醫療機構使用。