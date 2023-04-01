專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧

實習費用以開設導師職位

物理治療學會會長彭耀宗稱，物理治療和職業治療系學生會到公立醫院、非政府機構及私營診所等實習，其中公院佔實習時數約七至八成，以往做法是由各大院校向醫管局繳交實習費，以開設臨牀導師職位，職級等同高級治療師；由於導師較少時間做純臨牀工作，實習費亦用於增聘相關人手。他說，導師要經常「睇住」實習生，確保病人和學生安全，並要就實習生表現和臨牀判斷給意見，故導師自身臨牀經驗也非常重要。

根據現行規定，物理治療和職業治療系學生須分別完成逾800小時及逾1000小時臨牀實習，方可註冊成為治療師。計及學士和碩士課程，各院校每年共有逾350個物理治療學額，職業治療則逾200個學額。鄭慧慈稱，由於不同年級每年也有實習課程，故每年有遠超350名物理治療和200名職業治療學生參與實習。

明愛歡迎取消收費 理大「無補充」

東華學院回覆稱，現時該校兩個課程共440名學生於4年內分階段完成逾1000小時實習，約七成時數於公院進行，由學院繳交實習費，惟未有回應對新安排的立場。明愛專上學院稱，原本每名物理治療學生需支付每小時166元實習費，該校歡迎取消醫管局收費。都會大學稱，該校每年安排40至50名物理治療系學生到醫管局實習，校方嚴格遵守與局方協議，並會緊密溝通確保學生有充分實習經驗。開設物理治療和職業治療學士及碩士課程的理工大學對查詢表示無補充。