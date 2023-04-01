港聞

港聞一

專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧

【明報專訊】醫管局於今日起的新財政年度豁免各大專院校繳交物理治療和職業治療學系學生臨牀實習費。職業治療學會主席鄭慧慈稱，醫管局一向安排臨牀導師，以一對五至六的比例專門指導、培訓和評核，強調導師需非常專注觀察實習生，絕非「多個人多雙筷」，不能隨便由治療師一邊兼顧臨牀工作一邊指導。

實習費用以開設導師職位

物理治療學會會長彭耀宗稱，物理治療和職業治療系學生會到公立醫院、非政府機構及私營診所等實習，其中公院佔實習時數約七至八成，以往做法是由各大院校向醫管局繳交實習費，以開設臨牀導師職位，職級等同高級治療師；由於導師較少時間做純臨牀工作，實習費亦用於增聘相關人手。他說，導師要經常「睇住」實習生，確保病人和學生安全，並要就實習生表現和臨牀判斷給意見，故導師自身臨牀經驗也非常重要。

根據現行規定，物理治療和職業治療系學生須分別完成逾800小時及逾1000小時臨牀實習，方可註冊成為治療師。計及學士和碩士課程，各院校每年共有逾350個物理治療學額，職業治療則逾200個學額。鄭慧慈稱，由於不同年級每年也有實習課程，故每年有遠超350名物理治療和200名職業治療學生參與實習。

明愛歡迎取消收費 理大「無補充」

東華學院回覆稱，現時該校兩個課程共440名學生於4年內分階段完成逾1000小時實習，約七成時數於公院進行，由學院繳交實習費，惟未有回應對新安排的立場。明愛專上學院稱，原本每名物理治療學生需支付每小時166元實習費，該校歡迎取消醫管局收費。都會大學稱，該校每年安排40至50名物理治療系學生到醫管局實習，校方嚴格遵守與局方協議，並會緊密溝通確保學生有充分實習經驗。開設物理治療和職業治療學士及碩士課程的理工大學對查詢表示無補充。

相關字詞﹕理工大學 都會大學 明愛專上學院 東華學院 職業治療師 物理治療師 香港物理治療學會 香港職業治療學會 實習 醫管局

上 / 下一篇新聞

加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
來港者出發前檢測要求今解除
來港者出發前檢測要求今解除
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」
趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻
稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻
密斗起火波及兩車 警列縱火
密斗起火波及兩車 警列縱火
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
禮賓府後園縱火 青年囚32月
禮賓府後園縱火 青年囚32月
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
海洋公園賞「高達之父」手作模型
海洋公園賞「高達之父」手作模型
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生