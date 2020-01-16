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職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素

【明報專訊】現時各大專院校物理治療和職業治療學系學生，會於公立醫院做臨牀實習，以達至註冊所需的實習時數，院校以往須向醫管局繳交實習費，以聘請治療師擔任導師專責實習。醫管局將由2023/24年度、即今日（1日）起豁免院校繳費，消息稱醫管局將自行「填數」確保本年度實習安排不變，惟長遠處理方案未定，或會重新檢視實習模式。物理治療學會及職業治療學會均質疑醫管局的方案不具持續性，憂慮日後會削減恆常實習導師職位，指導責任由其他治療師攤分，損害實習質素。有立法會議員批評醫管局無預先計劃資源調配是不可接受，敦促局方保證不會裁減人手。

消息：難承諾維持專職指導

政府於2022/23年度《財政預算案》提出，研究豁免各大專院校醫療相關課程向醫管局繳交臨牀實習費用。醫管局2023/24年度（本年度）起將實行新安排，本報綜合多個消息，該局將調撥內部資源填補該筆資助，確保本年度實習模式、名額及人手不變，惟未決定長遠的處理方法。據悉，由於醫管局撥款是每年計算，故難以承諾未來能否維持由恆常職位專門帶領實習。

學會：醫局稱將檢視實習模式

兩個醫療專業學會上月中去信醫衛局表達關注，醫管局其後與兩個學會開會，物理治療學會會長彭耀宗引述該局稱，將維持本年度實習安排，惟未能承諾日後安排不變。彭質疑有關方案不具持續性，令人憂慮將來要削減導師職位，關注日後帶領實習的責任誰屬，認為需確保由具相當臨牀經驗的治療師指導實習生，且有足夠時間監督，強調要以不損害教學質素為大前提。

職業治療學會主席鄭慧慈稱，醫管局會上透露未來一年將檢視現行實習模式，包括現時由臨牀導師專門指導實習生的做法，該局稱將諮詢不同持份者如醫衛局、物理和職業治療師管理委員會等。她憂慮日後如不再由專人負責指導實習，責任由全部治療師攤分，他們亦要兼顧日常臨牀工作，既加重工作壓力，也損害實習質素。鄭認為現時模式行之有效，除非增撥資源，否則難有更好方案。

林哲玄稱有導師憂解僱 促當局解釋

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，檢討實習模式無問題，前提是確保日後模式不比現在差、確保由有經驗和相當資歷的治療師帶領實習，也不能削減實習時數，繼續符合國際水平。立法會醫衛界議員林哲玄透露，現職導師擔心日後被降職或解僱，醫管局說法未能釋慮，亦批評局方無預先計劃安排資源，他已去信醫衛局要求解釋，強調絕不容許當局削減人手。

醫管局回覆本報確認，隨着修讀相關課程的學生不斷增加，院校以撥款或學費應付實習需要，在財政可持續性面對挑戰，局方為釋除顧慮，將由2023/24年度起豁免院校繳交實習費，並重申在新財務安排下，學生實習機會和名額安排不變，亦不影響實習模式及人手。醫管局無正面回應是否有意檢討實習模式，稱會與各持份者溝通，確保實習模式及安排可配合培訓及教學需要。醫衛局口頭回覆稱參考醫管局答覆，無補充。

明報記者 張逸羲

相關字詞﹕彭鴻昌 林哲玄 醫務衛生局 物理治療師 職業治療師 香港職業治療學會 香港物理治療學會 實習 醫管局

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