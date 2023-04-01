加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費

有私院每劑二價疫苗1600元

醫衛局昨日表示，因應新冠疫情持續放緩、管理策略與上呼吸道感染看齊，社會全面復常等，宣布更新2023年新冠疫苗接種計劃的安排。其中5類優先組別人士今年內可繼續免費接種新冠疫苗加強劑（見表）；至於非優先組別的市民，如欲接種超過疫苗接種計劃指明的疫苗劑數（即3劑），將參照季節性流感疫苗安排，需自費到私營市場接種，若已於4月20日前已預約接種，則不受影響。網上資料顯示，有私家醫院對每劑二價新冠疫苗收費1600元。

七旬婆婆憂再染 擬趁免費再接種

70多歲鄧女士接種3針疫苗後，於去年11月染疫，其間一度心口痛、氣喘，住院超過10日。被問到會否考慮今年內接種加強劑，她說留意到近日有專家提出年中疫情或輕微反彈，加上住院經歷「實在太痛苦」，擔心再中招又要入院，故考慮仍可享免費打針時接種加強劑，以減低二次感染的住院風險。

政府昨日亦表示，新階段的新冠疫苗接種計劃4月1日起將由公務員事務局轉回醫務衛生局和衛生署負責統籌。公務員事務局昨於facebook發帖文，形容疫苗接種計劃進入「新階段」，將確保順利交接，另表示接種模式和場地將回歸以公私營醫療場所為主導的模式。

當局在疫情高峰期於體育館、公園等地設立疫苗接種站，隨着疫情回穩，市民現可選擇到參與政府計劃的私家醫生及診所接種疫苗。翻查資料，本港現設4個社區疫苗接種站，其中3個分別位於荔枝角公園、渣華道遊樂場，及元朗文化康樂大樓外空地；其餘社區疫苗接種站或中心主要位於私人地方或私家醫院。醫衛局亦透露，政府將進一步調整接種服務和地點，安排稍後公布。

聯合醫務為21人打過期疫苗

另外，衛生署前日（3月30日）接獲九龍灣聯合醫務中心通報，該中心檢視醫療紀錄時發現，1月底及3月間曾為21名市民接種超出建議使用日期的復必泰疫苗。署方補充，暫未接獲受影響者不適報告，已暫停涉事醫療中心的接種服務，昨早亦到場巡查了解接種程序，就改善疫苗管理程序提供意見。

明報記者

（新冠疫情）

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