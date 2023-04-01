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2023年4月1日星期六
港聞二
加強劑4‧20起需自費 5類人豁免 非「優先組別」者 生效日前預約續免費
來港者出發前檢測要求今解除
職業物理治療系實習 醫管局免院校繳費 消息指局方自行「填數」 醫界憂撤導師專職損實習質素
專門導師培訓評核 學會：難由治療師兼顧
醫療券龍崗社康中心可用 林正財倡擴其他港資機構
宗教遊行參加者限須「手持棕枝」 明日9活動獲批 均有國安條款
政府：「可能威脅國安」外狀 不排除不批簽證
涉氣槍射猴 兩男被捕檢「長短炮」
小巴撞欄8傷 司機稱哮喘發作
趙家賢：戴似自視民主派唯一領導人 稱戴未獲共識下撰煽動文章提攬炒 「我係好火滾」
鍾稱被捕前未獲告知文章有問題 質疑警先擷文再找法例檢控
稱風水師騙簽600萬借據催運 男子入稟求推翻
密斗起火波及兩車 警列縱火
合成公屋內櫳曝光 成本貴傳統一成稱值得
大埔三無唐樓火 民政處：八籲成立法團 業主「不積極」
覆核勝訴政策未改 跨性別者請願
否認關愛隊「助選」 李家超：盼承辦者有服務經驗
社交網選舉廣告「易漏報」 選管：會改善申報安排
人工島諮詢意見 發展局：月內公布
團費傳將限價 旅監局：無此職能 旅業憂設限違「好客之都」形象
海濱委員：填海審判權交行會 如廢《海港例》
禮賓府後園縱火 青年囚32月
華懋基金遭追款案 官裁屬「借」不屬「捐」令還本利
騙房津囚年半 退休警司上訴駁回
海洋公園賞「高達之父」手作模型
尊子漫畫
【Emily】張婉婷再任電影發展局副主席 鄧竟成接替林大輝掌體院
【Emily】科大終於有校歌 「清水一灣 修養內涵~~」
【Emily】「議員電梯」擴建停用 立會貼指示牌鼓勵行樓梯
【Emily】「戲劇教父」坐鎮 藝團入校教300基層生
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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